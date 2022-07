Zug Freigestellter Leiter der Asyl-Durchgangsstation angezeigt Der Kanton Zug hat rechtliche Schritte eingeleitet und Anzeige wegen des Verdachts der Diskriminierung und des Aufrufs zum Hass eingereicht. Harry Ziegler 06.07.2022, 13.37 Uhr

Vergangene Woche wurde der Leiter der Asyl-Durchgangsstation in Steinhausen freigestellt. Dies wegen homophober und sexistischer Äusserungen in den sozialen Medien. Aufgefallen ist er zudem mit prorussischen Posts, in denen er die russischen Soldaten im Ukraine-Krieg als Helden feierte. Nun ist er diese Woche angezeigt worden, wie der Direktor des Innern, Andreas Hostettler, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Damit bestätigt er eine Meldung von Radio Sunshine.