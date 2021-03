Zug Freikirche – Sekte oder moderner Glaubensbund? Sie machen eine Minderheit religiöser Gemeinschaften aus, erfreuen sich aber auch in Zug an wachsender Popularität: Freikirchen. Vanessa Varisco 27.03.2021, 05.00 Uhr

Ihre gesellschaftliche Relevanz scheint durch die Coronakrise anerkannt: die kirchlichen Gemeinschaften. Während zuweilen die Regelung galt, dass sich höchstens fünf Personen treffen durften, konnten zur gleichen Zeit Gottesdienste mit bis zu 50 Personen gefeiert werden.

Neben den katholischen und reformierten Landeskirchen, die in den letzten Jahren vermehrt Abgänge an Gläubigen zu verzeichnen hatten, sind die christlichen Freikirchen von diesem Phänomen nicht betroffen. Die «Lift» etwa, eine internationale Kirche für Expats im Kanton Zug, empfängt in coronafreien Zeiten am Sonntagmorgen bis zu 200 Menschen zum Gottesdienst.

Aktuell bieten Freikrichen Livestreams und Youtube-Videos ihrer Gottesdienste an. Hier zu sehen: ein Video der Lift Church. Bild: Maria Schmid (15. März 2021)

Freikirchen aber hängt manchmal ein anderer Ruf an. Nicht selten werden sie von Aussenstehenden als Sekten oder Fundamentalisten mit erzkonservativen Ansichten bezeichnet. Ein berechtigter Vorwurf oder Unwissenheit? Eine Spurensuche im Kanton Zug.

Konservatives Verhalten von früher führt zu Missverständnissen

Volle Reihen statt leerer Bänke, eine Band statt eines Kirchenchores, Jeans statt Sonntagsanzug im Gottesdienst. Schon im Auftritt unterscheiden sich Frei- und Landeskirchen. Und auch der Ruf variiert. Mit Sektentum und Fundamentalismus hätten sie nichts zu tun, bestreiten die angefragten Zuger Freikirchen alle gleichermassen. «Freikirchen vertreten keine Sonderlehre, sondern orientieren sich an der Bibel», erklärt Christoph Candrian, Pastor der evangelischen Freikirche Zug.

Auch die Exklusivität, welche Sekten eigen ist, bejaht keiner der Pastoren. «Im Gegenteil», berichtigt Peet Wallace, Pastor der Lift Church, «bei uns ist jeder willkommen.» Auch Ungläubige – oder Homosexuelle, deren Sexualität nicht der biblischen Lebensweise entspreche. «Wir verurteilen diese Menschen nicht, denn wir sind alle Sünder», führt Wallace aus und ergänzt: «Aber wir beten für ihn und dafür, dass er auf den biblischen und damit richtigen Weg geführt wird.»

Der Christliche Treffpunkt an der Zugerstrasse in Baar. Bild: Maria Schmid (12. März 2021)

Freikirchen, die in einem Verbund integriert sind – wie die Freikirche Zug, der christliche Treffpunkt und die Lift – weisen selten Züge von Sekten oder Fundamentalismus auf, bestätigt Religionsexperte Martin Schmid. Eine Radikalisierung kann aber stattfinden, wenn es zu einer Abspaltung kommt (siehe Text unten). Woher rühren also diese Annahmen? «Berührungspunkte von Alltag und Kirche sind selten», überlegt Peet Wallace, «durch diese Distanz entstehen viele Missverständnisse.»

Ausserdem, so Christoph Candrian, gab es in der Vergangenheit Freikirchen, die das Bild verzerrt haben:

«Gewisse Gemeinschaften haben sich völlig zurückgezogen und sehr konservative Haltungen eingenommen. Das hat dem Ruf sicher geschadet.»

Weniger stark mit Vorurteilen konfrontiert sieht sich Daniel Bishop, Pastor des christlichen Treffpunkts Zug. Was er aber feststellt, ist ein Generationenunterschied. «Ältere Generationen sind Freikirchen gegenüber eher skeptisch, während jüngere Menschen das diffuser sehen und den Unterschied zwischen Landes- und Freikirchen weniger klar ziehen», beschreibt er seine Beobachtungen.

Attraktiv für Expats

Freikirchen sind im Kanton Zug keine Seltenheit. Vor allem in Industrie- und Gewerbegebieten sind christliche Gemeinschaften zu finden. Gemeinschaft ist denn auch das Stichwort, welches alle Gesprächspartner in den Mund nehmen. «Menschen, die eine Freikirche besuchen, sind interessiert an einer Gemeinschaft, die eine gemeinsame Spiritualität pflegt», beschreibt es etwa Daniel Bishop.

In der Lift Church hat die Gemeinschaft noch einen anderen Hintergrund. Da die «Services» in Englisch gehalten werden, kommen hier vor allem Expats zusammen. «Sie müssen nicht einmal unbedingt gläubig sein. Meist entwickelt sich der Glaube bei ihnen dann nach einem Jahr in unserer Gemeinschaft», betont Pastor Peet Wallace, welcher zuvor in Südafrika eine Gemeinde geleitet hat.

Als Unterschied zu den Landeskirchen benennen die Pastoren der Freikirchen das Leben des Glaubens im Alltag. Christoph Candrian von der evangelischen Freikirche Zug erklärt, dass eine grosse Stärke der Freikirchen darin liege, eine Brücke zwischen Glauben und Alltag zu schlagen. Die persönliche Bezug zum Glauben sei wichtiger als die Institution und die Ausübung religiöser Rituale. Die Art, wie Gottesdienste durchgeführt werden, ist aber je nach Kirche sehr unterschiedlich. Es variieren Musik, Charisma der Pastoren und der Bezug zum Übersinnlichen.

Nicht in jeder Freikirche spricht man in Zungen und treibt Dämonen aus, wie es Aussteiger berichten (siehe Text rechts). Die Formen des Übersinnlichen sind meist weitaus milder. «Eine Berührung durch den Heiligen Geist kann auf verschiedene Weise sichtbar werden. Wenn jemand in Tränen ausbricht, weil er spürt, dass es eine weitere Dimension gibt», schildert Daniel Bishop.

«Wir pushen das Übersinnliche aber auch nicht übertrieben.»

Peet Wallace sagt dazu: «Wir freuen uns, dass Gott zu uns sprechen kann, und dafür beten wir auch. Aber es passiert, wenn die Zeit dafür reif ist, und nicht, indem wir das bis zum Äussersten pushen.»

Berührungen durch den Heiligen Geist sollen den Gesprächen mit Gläubigen nach auch beim Missionieren entstehen. Ist das noch in? «Missionieren ist ein heikles Thema. Unser Fokus sind nicht Strasseneinsätze, sondern wir sind überzeugt, dass sich unser Glaube in unserer Lebensweise spiegelt und Menschen so neugierig werden», legt es Christoph Candrian dar. «Überdies haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen in Zug völlig verschliessen, wenn man sie auf der Strasse anspricht», erklärt Pastor Peet Wallace. Man hält es in der Lift Church deshalb so, dass ein- bis zweimal im Jahr die Anhänger der Lift-Kirche an der Zugerseepromenade ausschwärmen.

Diskussionen sind erwünscht

Apropos Pastor – hat er die gleiche Autoritätsposition wie ein Pfarrer? «Wir sind sehr basisdemokratisch organisiert», erläutert Daniel Bishop, «Kritik und Diskussionen sind durchaus Teil der Kirchenkultur.» Die Predigt ist also nicht sakrosankt? «Nein. Die Bibel gibt eine Richtung vor, deren Auslegung kann aber nach persönlichen Erlebnissen unterschiedlich ausfallen.» Ins gleiche Horn stösst Christoph Candrian: «Ich bin absolut dafür, einen mündigen Glauben zu fördern.» Peet Wallace bejaht seine Position als Autoritätsperson, da er auch ausgebildet sei, eine Gemeinde zu führen. Allerdings begeht er die Führung nicht alleine, sondern wird von einem Team unterstützt. Man suche gemeinsam eine Lösung, was nicht immer einfach sei. Gerade bei seinem Einstieg in die Lift habe es Reibungspunkte bezüglich Kirchenführung gegeben, an denen man hart arbeiten musste, wie er sagt.

Spaltung vom ICF Zug und Church ErLäbt

Bleibt noch die Frage der Finanzierung offen, Landeskirchen finanzieren sich durch Steuergelder, Freikirchen sind als Vereine organisiert und auf freiwillige Spenden angewiesen. Die Pflicht den «Zehnten» abzutreten, gibt es selten. Das International Christan Fellowship (ICF) Zug hat jene Pflicht beispielsweise noch in den Statuten verankert, wie «Zentralplus» berichtete.

Zahlen müssen die Freikirchen den Pastor und die Raummiete. Gerade was die Räume der Kirchen angeht, ist man bestrebt, Synergien zu nutzen. «Wenn jemand mit der gleichen Gesinnung Platz braucht, sind wir immer bereit zu helfen», so Peet Wallace, denn Platz hat die Kirche viel, wie ein Augenschein bestätigt. So habe man ICF angeboten, am Sonntagabend die Räumlichkeiten zu nutzen, nachdem jene Kirche die alten Räumlichkeiten verlassen musste. Grund: Gemäss Recherchen auf Telegram kam es letztes Jahr zu einer Spaltung. Das Pastorenpaar habe «ohne Absprache» mit dem zentralschweizerischen Fellowship eine Trennung angestrebt.

Dort, wo früher das ICF zugange war, führt das ehemalige Pastorenpaar eine neue Freikirche. Das ICF Zug ist nur wenige Häuser weiter im Steinhauser Industriegebiet eingezogen. Auf Nachfrage bestätigt Joel Suter, neuer Leiter ICF Zug, die Trennung. Suter gründete 2005 das ICF Zug, übergab die Leitung einige Jahre später an den Pastor, um sich auf das ICF Luzern zu konzentrieren. Nun hat er den Standort wieder neu gegründet, nachdem sich das ehemalige Pastorenpaar vom Movement entfernt und die neue Freikirche Church ErLäbt gegründet hatte.

Gründe für die Trennung waren gemäss Suter Differenzen bezüglich Leiterschaft und Ausrichtung der Kirche zwischen Movement und dem Pastor, die letztlich «unüberbrückbar» waren. «Am Ende dieses schmerzvollen Prozesses stand dann leider die Trennung», sagt Suter. Ein Teil der Gläubigen sei beim Pastor geblieben, ein anderer habe sich dem neu formierten ICF Zug angeschlossen. Das ICF Zug war dann eine Weile ohne festen Standort, gastierte im Burgbachkeller. Mittlerweile hat die Kirche zwar einen Standort gefunden in Steinhausen. Der Bewilligungsprozess dauere allerdings noch an und gestalte sich schwieriger als erwartet, so Suter. Der alte Standort behielt der ehemalige Pastor des ICF Zug. Da das ICF als Verein organisiert ist und rechtlich unabhängig zum Movement der Zentralschweiz steht, konnte der ehemalige Pastor die Verträge des Lokals umschreiben, schildert Suter. Er sagt: «Natürlich war das für uns schmerzhaft, doch wir haben uns dann relativ bald entschieden, dies so zu akzeptieren.»

Freikirchen sind vernetzt

Wie die angefragten Freikirchen Auskunft geben, sind Spaltungen in Zug zwar selten, grundsätzlich aber kein unbekanntes Phänomen. «Dass ein Pastor zu einer anderen Kirche im gleichen Verbund zieht, kann frischen Wind bringen und ist zeitweise auch gesund. Spaltungen sind aber immer mit Verletzungen verbunden und schaffen einen Flickenteppich in der Kirchenlandschaft», findet Christoph Candrian, welcher Co-Präsident – gemeinsam mit Daniel Bishop – der Zuger Sektion der evangelischen Allianz ist. «Als Freikirchen arbeiten wir auch zusammen, Neid darüber, dass jemand Zulauf erfährt, gibt es nicht», bekräftigt Daniel Bishop vom christlichen Treffpunkt. Von ihm habe die Lift etwa Unterstützung erhalten bei der Umsetzung des Schutzkonzepts, bestätigt auch Peet Wallace.