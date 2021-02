Zug Für mehr Nähe: Der Stadtpräsident bietet Sprechstunden an Die Stadtzuger sollen ihre Anliegen persönlich vorbringen können, findet Karl Kobelt. Ausschlaggebend für diese Idee war vor allem die Pandemie. Vanessa Varisco 02.02.2021, 05.00 Uhr

Zoom-Meetings, Telefonkonferenzen, Online-Sportkurse: Die persönlichen Kontakte bleiben pandemiegeschuldet ganz schön auf der Strecke. Denn um das Virus einzudämmen, heisst es bekanntlich Abstand halten und Menschen so wenig wie möglich persönlich treffen. Dennoch vermissen viele diesen Austausch – auch mit den politischen Vertretern. Um den Kontakt zur Stadtzuger Bevölkerung aufrechtzuerhalten, hat der Stadtpräsident Karl Kobelt deshalb Sprechstunden eingerichtet. Jene finden jeweils am Freitagmorgen zwischen 11 und 12 Uhr im Stadthaus statt – selbstredend unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Ob Wunsch oder konstruktive Kritik: In seinen Sprechstunden hat Karl Kobelt für beides ein offenes Ohr. Bild: PD

Wie Kobelt Auskunft gibt, war tatsächlich die aktuelle Pandemie ausschlaggebend für die Idee. Sie erschwert den unmittelbaren Austausch. Ziel der offenen Sprechstunden sei der direkte Kontakt, «das offene Gespräch». Der Stadtpräsident findet:

«Ein persönliches Gespräch lässt sich durch kein anderes Kommunikationsmittel gleichwertig ersetzen.»

Er fügt aber auch an, dass die Idee nicht neu sei. Schon der ehemalige Stadtschreiber Albert Müller (tätig von 1981 bis 1998) bot solche Sprechstunden an.

Den Puls der Bevölkerung fühlen

Auch für Karl Kobelt persönlich sind die Sprechstunden ein Anliegen, so kann er den Puls der Bevölkerung fühlen. «Das Bedürfnis liegt nicht zuletzt bei mir selber. Wie viele Menschen vermisse ich die Möglichkeiten für Begegnungen bei Anlässen aller Art sehr», sagt er offen. Bislang haben sich fünf Leute angemeldet, die Rückmeldungen sind positiv ausgefallen. Mit welchen Anliegen darf man sich beim Stadtpräsidenten melden? Karl Kobelt betont:

«Ich bin für alle Anliegen offen.»

Er freue sich, wenn er informieren oder eine Tür öffnen könne. Gleichzeitig, so Kobelt, müsse er aber auch darauf hinweisen, dass das staatliche Handeln Grenzen hat. Grundsätzlich aber können die Stadtzuger in den Sprechstunden Anliegen, Wünsche, Ideen und konstruktive Kritik äussern.

Das ist übrigens nicht die einzige Art, wie Karl Kobelt den Kontakt mit der Bevölkerung sucht. Schon im ersten Lockdown teilte er der Bevölkerung in einer Videobotschaft mit, wie aktuell in der Verwaltung gearbeitet wird, und dass die Solidarität innerhalb der Bevölkerung «überall spürbar» sei. Ausserdem fügte er an, dass Verwaltung und Rat nach wie vor für die Bevölkerung da seien. Was damals vor allem noch im virtuellen und telefonischen Bereich geschah, wird mit den Sprechstunden nun also wieder persönlicher.

Die Sprechstunden bleiben weiterhin für Interessierte zugänglich. Notwendig ist eine vorgängige Anmeldung; entweder per E-Mail unter info@stadtzug.ch oder telefonisch unter der Nummer 058 728 90 10.