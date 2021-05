Zug Generalversammlung stimmt allen Anträgen der Zuger Kantonalbank zu An der 145. Generalversammlung der Zuger Kantonalbank wurden die Vorschläge des Bankrats angenommen. 08.05.2021, 16.33 Uhr

(jb)

An der Generalversammlung der Zuger Kantonalbank vom 8. Mai wurden alle Anträge des Bankrats angenommen. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 77 Prozent – via Stimmrechtsvertreter – wurde gemäss einer Mitteilung der Bank entschieden, die Dividende bei 220 Franken pro Aktie zu belassen. Dies, nachdem das Geschäftsjahr 2020 mit einem guten Resultat abgeschlossen werden konnte. Die Dividende werde am 11. Mai ausbezahlt.

Ausserdem wurde beschlossen, gemeinnützige Organisationen im Kanton Zug erneut mit 900'000 Franken zu unterstützen.

An der Generalversammlung wurde auch der Bankrat neu gewählt. Alle bisherigen Mitglieder wurden dabei in ihrem Sitz bestätigt: Urs Rüegsegger, Jacques Bossart und Silvan Schriber sind Vertreter – Urs Rüegsegger als Präsident.

Nach einem mehrmonatigen Umbau wird laut der Mitteilung im Juni die Geschäftsstelle im Neudorf Center in Cham wiedereröffnet. Im August startet der Umbau der Filiale in Menzingen.