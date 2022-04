Zug George Ezra und Kings Elliot treten an den Swiss Music Awards auf Am 25. Mai steigt in der Zuger Bossard-Arena die 15. Verleihung der Swiss Music Awards. Die Veranstalter haben nun die ersten Bands bestätigt. 28.04.2022, 08.34 Uhr

George Ezra und Kings Elliot treten bei den Swiss Music Awards auf Bilder: Urs Bucher / PD

Zum 15. Mal werden die Swiss Music Awards verliehen. In zwölf Kategorien werden Talente und erfolgreiche Musikerinnen und Musiker am 25. Mai in der Zuger Bossard-Arena ausgezeichnet. Dazu wird die Preisverleihung von zahlreichen Live-Auftritten nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler begleitet.

Auf der Bühne auftreten wird George Ezra. «Seine Single ‹Anyone For You› ist auf dem Weg, sich zum Sommerhit des Jahres zu mausern», heisst es in einer Mitteilung. Sein drittes Album «Gold Rush Kid» erscheint am 10. Juni. Mit Kings Elliot konnten die Veranstalter eine weitere namhafte Künstlerin verpflichten. Die Sängerin aus Altendorf ist ab August mit US-Rapper Macklemore und der US-Band Imagine Dragons auf Tournee.

Marco Fritsche und Madeleine Sigrist Blid: PD / Filip Stropek

3+ überträgt die Preisverleihung am 25. Mai direkt aus Zug. Moderiert wird die Sendung von Marco Fritsche und Madeleine Sigrist. (rem)

Hinweis: Noch bis am 1. Mai kann auf https://swissmusicawards.ch/voting/ für den grössten Musikpreis der Schweiz abgestimmt werden. Nominiert sind unter anderem Joya Marleen, Zian, Kunz, Loredana, die Büetzer Buebe Gölä und Trauffer und Brandão Faber Hunger. Tickets für die Finalsendung kosten 35 Franken und können bei Ticketcorner gekauft werden.