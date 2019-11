Zug: Grosser Blechschaden und langer Rückstau Auf der Autobahn A4a sind vier Autos zusammengestossen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.

(haz) Der Unfall ereignete sich laut Miteilung der Zuger Polizei am Mittwochabend, 13. November, kurz vor 17.15 Uhr, auf der Autobahn A4a, in Fahrtrichtung Luzern. Unmittelbar vor der Blegikurve bemerkte ein 83-jähriger Autolenker auf dem Überholstreifen zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Dieses wurde nach vorne in das Heck eines weiteren Fahrzeugs und dieses wiederum in ein viertes Autos geschoben. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den vier Autos beträgt rund 40'000 Franken.

Während der Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahnen musste der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dies führte im Feierabendverkehr zu einem längeren Rückstau. Im Einsatz standen Mitarbeitende eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.