Stadtparlament ist kritisch gegenüber EVZ

Hackt das Stadtparlament auf dem EVZ herum? Nach einer Sitzung des Grossen Gemeinderats, an welcher ein Beitrag für den EVZ gekürzt wurde, spricht die SVP von Bashing gegen den Eishockeyclub. Das stimme nicht, kontern andere Gemeinderäte. Vanessa Varisco 07.12.2021, 05.00 Uhr

Der EVZ gilt als sportliches Aushängeschild des Kantons. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE (Zug, 30. November 2021)

«Seit Monaten wird immer wieder auf dem EVZ herumgehackt», schreibt Gregor Bruhin, Präsident der städtischen SVP, in einer Medienmitteilung letzte Woche. Wer auf dem EVZ herumhackt? Das Stadtparlament. Zuletzt, so Bruhin, sei das an der Sitzung vom 30. November der Fall gewesen. Diskutiert wurde die Verwendung des Ertragsüberschusses 2019 zur Milderung der Coronafolgen.

Von den rund 970'000 Franken, die in der dritten Runde an verschiedene Zuger Kulturschaffende, Sport- und andere Vereine ausgeschüttet werden sollten, wären gut zwei Drittel an den EVZ und die Kunsteisbahn AG gegangen. Zu viel, fand die Mitte-Fraktion und stellte den Antrag, die Summe um 130'000 Franken zu kürzen. Dieser Vorschlag erhielt Zuspruch von linker Seite, SVP, FDP und Stadtrat stellten sich dagegen. Das Ja zum Kürzungsantrag fiel mit 19 zu 17 Stimmen knapp aus.

Der EVZ habe wie andere Zuger Institutionen Verluste eingefahren, schildert Gregor Bruhin. Er kommentiert die Kürzung folgendermassen:

«Der Grosse Gemeinderat nimmt damit eine Ungleichbehandlung der Antragssteller vor und verletzt das Gebot der Fairness in grober Weise. Spielregeln werden vor dem Spiel festgelegt und nicht während des Spiels für einzelne Teilnehmer geändert.»

Die Geister scheiden sich

Die SVP spricht deshalb von einem «EVZ-Bashing» im städtischen Parlament. Wie sehen das die anderen Parteien? Die Meinungen der Parteimitglieder sind ähnlich wie an der Sitzung des Grossen Gemeinderats: Die FDP teilt gewisse Ansichten der SVP. Fraktionschef FDP Etienne Schumpf: «Die Mitte-links-Parteien bashen gezielt den EVZ und treten bewusst das Polit-Fairplay mit Füssen, indem sie während des Spiels die Regeln ändern.» Der EVZ geniesse die volle Unterstützung der FDP. «Wir distanzieren uns von der Neid-Politik der Mitte-links-Parteien, die Erfolg und überregionale Bedeutung des EVZ nicht zu schätzen wissen.»

Die anderen Vertreter wehren sich gegen die Aussage, der EVZ werde im Parlament gebasht. Urs Bertschi (SP) erklärt, dass man den Vorwurf des Bashings als «unverständlich» erachte und sich von dieser «polemischen» Darstellung distanziere. Bertschi: «Dass die einzelnen Fraktionen hier unterschiedliche Sichtweisen vertreten, liegt wohl in der Natur der Sache. Die SP-Fraktion verlangt insbesondere bei Vorlagen betreffend Leistungen des Gemeinwesens an die Privatwirtschaft stets volle Transparenz.» Ausserdem:

«Allein der sportliche Erfolg des EVZ rechtfertigt es unseres Erachtens nicht, bei EVZ-Vorlagen mit anderen Ellen zu messen.»

Den sportlichen Erfolg des EVZ und dessen überregionale Bedeutung bestreiten die wenigsten Politikerinnen und Politiker. Erst dieses Jahr wurde der EVZ Schweizer Meister. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Kritik am politischen Umgang, nicht am EVZ

Auch Martin Iten (CSP) sieht den Begriff «Bashing» als falsch gewählt an: «Unsere Kritik zielt auf den politischen Umgang mit dem EVZ, keineswegs auf den EVZ.» Man wünsche sich mehr Transparenz im zurzeit ziemlich undurchsichtigen Konstrukt Stadt-KEB-EVZ und erachtet es als wichtige Aufgabe, die Aufsichtspflicht gegenüber der Exekutive und ihrem Handeln ernst zu nehmen. Die Mittel sollten gerechter verteilt werden. Als im August Gelder für den EVZ verhandelt werden sollten im Zusammenhang mit der Winteruniversiade, sagte Iten bereits, dass der EVZ seitens der Stadt «weiss Gott schon auf vielen Ebenen stärkstens unterstützt» werde.

Die Mitte, welche den Kürzungsantrag gestellt hatte, erachtet es «als grundsätzlich nicht notwendig, die Medienmitteilung» zu kommentieren. Der EVZ sei in Zug gut verankert und fördere die überregionale positive Ausstrahlung von Stadt und Kanton Zug. Insofern erachtet man eine gewisse öffentliche Unterstützung als angemessen. «Entscheidender als die Beurteilung der Form und Höhe ist allerdings, dass die Unterstützung transparent aufgezeigt wird. Erst dann kann eine seriöse Diskussion über die Höhe geführt werden», schreibt Fraktionschef Christoph Iten.

Kritisch bis sehr kritisch sehen gewisse Parlamentarier eine Erweiterung der Bossard Arena. Bild: Christian H. Hildebrand, «Zuger Zeitung» (11. September 2020)

Stefan Hodel (ALG) verneint ebenfalls ein EVZ-Bashing, führt aber ein Argument an, weshalb man teilweise zurückhaltend sei: die Stadionerweiterung. Als dieses Jahr über verschiedene Varianten einer Erweiterung diskutiert wurde, zeigten sich einige Fraktionen skeptisch. «Die Zurückhaltung bei den Unterstützungszahlungen im Rahmen der Coronamassnahmen hängt aber sicher auch damit zusammen, dass man im GGR der baulichen Erweiterung der Bossard Arena und der damit verbundenen Übertragung der bestehenden Bauten an den EVZ kritisch bis sehr kritisch gegenüber steht. Aus Sicht unserer Fraktion kommen die Ausbaupläne – gerade mal 10 Jahre nach der Eröffnung – klar zu früh», sagt Hodel dazu. Es wäre wohl gut, wenn «die Ausbaupläne mal für einige Jahre auf Eis gelegt» würden.

EVZ zeigt sich enttäuscht

Patrick Lengwiler

130'000 Franken vom Betrag an den EVZ wurden gekürzt, daran lässt sich nichts mehr rütteln. Das nimmt der EVZ mit Enttäuschung zur Kenntnis. CEO Patrick Lengwiler sagt dazu: «Gemäss den uns bekannten Richtlinien waren wir genau gleich wie andere Institutionen oder Mieter von städtischen Liegenschaften berechtigt, diese Hilfsgelder zu beantragen.» Man habe transparent kommuniziert, wie Corona den EVZ getroffen und letztlich im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von rund 700'000 Franken verursacht habe. Patrick Lengwiler ergänzt:

«Corona beschäftigt uns auch heute noch stark, daher wäre die finanzielle Unterstützung für uns wichtig gewesen.»

Die erarbeiteten Gewinne werden gemäss CEO Patrick Lengwiler in das Fan-Erlebnis gesteckt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

«Die Kritik in unserer Richtung bezüglich Finanzierung können wir uns nicht erklären, zumal sie uns häufig sehr pauschal und unbegründet erscheint.» Lengwiler sagt, dass bei einigen Ratsmitgliedern eine völlig verzerrte Wahrnehmung über den EVZ vorherrsche. Der EVZ sei transparent und sowohl ein kommerziell ausgerichtetes Unternehmen als auch ein Verein mit rund 350 Kindern und Jugendlichen und 250 ehrenamtlichen Funktionären. «Wir sind nicht das eine und nicht das andere, wir sind beides.» Die erarbeiteten Gewinne würden vollumfänglich reinvestiert, zum Beispiel in die «professionelle Nachwuchsförderung oder in das Fan-Erlebnis» in der Arena. Es werden keinerlei Dividenden ausgeschüttet.

Zum von Stefan Hodel angeführten Argument der Stadionerweiterung stellt der EVZ-CEO noch klar:

«Für die Erweiterung haben wir keinerlei Erwartungen an die Öffentlichkeit bezüglich finanzieller Unterstützung. Wir wollen dies selbst finanzieren.»

