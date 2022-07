Zug Hoher Besuch zum Auftakt des Zug Open: Martina Hingis forderte Kinder zum Tennismatch auf Die ehemalige Weltnummer 1 des Damentennis machte dem Zug Open ebenso ihre Aufwartung wie Tennis-Hoffnung Dominic Stricker. Am Sonntag profitierten davon vor allem die Jüngsten. Katarina Lancaster 24.07.2022, 19.00 Uhr

Tennisturnier Zug Open Kids & Family Day mit Martina Hingis. Bild: Matthias Jurt (Zug, 24. Juli 2022)

«Als ich heute die Begeisterung für Tennis in den Augen der Kinder sah, konnte ich mich selbst als kleiner Junge wiedererkennen», sagte der 19-jährige Dominic Stricker, der seit seinem fünften Lebensjahr Tennis spielt.

Zusammen mit 31 anderen Weltklassespielern kämpft er bis zum 31. Juli auf dem Finaport Zug Open um Ranglistenpunkte auf der ATP-Tour. Zum Auftakt der Turnierwoche im TC Zug griff er am Kids & Family Day vom Sonntag, 24. Juli, zum Schläger, und lieferte sich zusammen mit anderen Profispielern spontane Matches mit den jungen Tennisfans.

Frühere Weltnummer 1 will etwas zurückgeben

Martina Hingis, die ehemalige WTA Weltnummer 1 und jüngste Grand-Slam-Siegerin aller Zeiten, konnte als Botschafterin des Turniers gewonnen werden, und absolvierte ebenso eine spontane Trainingseinheit:

«Es ist persönlich wichtig für mich, den Kids die Leidenschaft für Tennis mit auf den Weg zu geben», betonte die in Zug wohnhafte Hingis.

Während der gesamten Woche wird der Öffentlichkeit freier Zugang zum Turnier Village geboten, und mit Musik, Ess- und Spielständen ist für Unterhaltung ebenfalls ausreichend gesorgt. Vor gut einem Jahr haben die beiden heutigen Turnierdirektoren Gaston Della Casa und Gabriel Okmian das Zug Open ins Leben gerufen. «Die Unterstützung, die wir seit Anfang von sportbegeisterten Sponsoren bekommen, ist einzigartig», sagt Della Casa erfreut.

Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Tennisprofis posieren für ein Gruppenbild. Bild: Matthias Jurt (Zug, 24. Juli 2022)

Mit dem Finaport Zug Open kommt zum ersten Mal ein ATP-Turnier in die Zentralschweiz, und macht Zug zur Bühne für Spitzentennis der Weltklasse. Es wurde von der ATP (Association of Tennis Professionals) auf Anhieb als Turnier der höchstmöglichen Challenger-Kategorie 125 klassifiziert. Damit ist es das viertgrösste Tennisturnier der Schweiz hinter den Swiss Indoors Basel, den Swiss Open Gstaad und dem Geneva Open.

Zug Open möchte sich auf dem Turnierplan etablieren

Die hohe Kategorie und die entsprechenden Rankingpunkte sind ein starkes Argument, um internationale Topspieler an den Zugersee zu locken. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Mit Titelsponsor Finaport wurde eine mehrjährige Vereinbarung geschlossen, das Projekt stiess auch bei vielen weiteren Unternehmen der Region auf enormes Interesse.

Martina Hingis nahm sich auch Zeit für ein Selfie. Bild: Matthias Jurt (Zug, 24. Juli 2022)

Dank der Sponsoren konnten die Kosten für den Ausbau des Zug Open vollends gedeckt werden. Dazu gehört beispielsweise der Bau einer Tribüne mit knapp 500 Plätzen sowie die Schaffung eines Festbereichs. Tatsächlich bietet der Grossraum Zug hervorragende Voraussetzungen für die Etablierung von ATP-Spitzentennis: Die Nähe zum Flughafen und die gute Infrastruktur, eingebettet in eine touristisch attraktive Landschaft, sind ein hoher Anreiz für Spieler, sich für das Turnier einzuschreiben.

Laut den Organisatoren soll das Finaport Zug Open dank des grossen Interesses eine jährliche Veranstaltung werden. Wimbledon hat zwar seine Erdbeeren, aber wer weiss, vielleicht werden ja die Zuger Chriesi auch zum Symbol für Spitzentennis avancieren. Das Wichtigste ist aber doch, dass die Zukunft und Leidenschaft für das Tennisspielen dank des Nachwuchses weiterleben.