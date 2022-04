Die Lernende Saskia Etter hat den Wettbewerb des VSSM gewonnen.

zug Saskia Etters Regal räumt beim Lehrlingswettbewerb den ersten Preis ab Saskia Etter von der Speck Schreinerei AG aus Allenwinden hat den Lehrlingswettbewerb des Verbands Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) Kanton Zug gewonnen. Ihr Schrankregal birgt einige Besonderheiten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Das Siegerprojekt von Saskia Etter steht gleich im Eingangsbereich des Parkhotels Zug, wo die Wettbewerbsbeiträge noch bis 22. April zu besichtigen sind. Es ist das einzige Regal, das im Rahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Lehrlingswettbewerbs des Verbands Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) Kanton Zug angefertigt worden ist.

Mit diesem Schrankregal hat Saskia Etter aus Allenwinden, Lernende im dritten Lehrjahr, den ersten Preis beim Lehrlingswettbewerb des VSSM gewonnen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. April 2022)

Ins Auge fällt die mit Nussbaumholz furnierte Schranktüre im linken, schmaleren Regalbereich. Der Verlauf der Holzfaserung ist so ebenmässig, dass das Furnier wie aus einem Guss gefertigt wirkt. «Das Türblatt besteht aber aus zwei Furnierteilen, die in der Mitte zusammengefügt sind», erklärt die angehende Schreinerin aus Allenwinden.

Edel und praktisch

Das Element Nussbaum wiederholt sich im rechten Bereich des Möbels. Eines der drei offenen Regalfächer ist damit ausgekleidet und eine kleinere, quadratische Kastentür ebenfalls furniert. Die Grundkonstruktion ist mit weissem Kunstharz belegt. Im verkleideten Regalfach ist eine schmale LED-Leiste angebracht, welche die Exponate im Regal dezent und auf Wunsch in verschiedenen Farben beleuchtet.

Das Möbel wirkt insgesamt praktisch und geräumig, die Materialkombination hochwertig, die teils offene, teils geschlossene Gestaltung abwechslungsreich, das reduzierte Design modern und sehr dekorativ. «Im Moment habe ich ein ganz schlichtes, offenes Regal im Zimmer», sagt die 18-Jährige. Die darin gelagerten Dinge seien sichtbar, weshalb Ordnung herrschen müsse. «Hier kann ich nun einfach die Tür schliessen, und es sieht gut aus.»

Das Schrankregal ist nicht nur edel in Design und Verarbeitung, sondern weist auch innere Werte auf. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. April 2022)

Das Regal hat überraschende innere Werte: Öffnet man die grosse Schranktür, kommen im oberen Bereich Tablare zum Vorschein, unten gibt es drei Schubladen. Der Kasten ist im Inneren mit weiteren Tablaren ausgestattet. Die Türen schliessen mit Druckschnäpper und sind aussen bündig gestaltet. Griffe sind dadurch unnötig, würden nur die Regelmässigkeit des vertikalen Holzfaserverlaufs stören.

Schwierige, langwierige Planung

Die exakte Berechnung und Verarbeitung des wenige Zehntel Millimeter dünnen Furnierbelags sei beim Bau des Regals eine der grössten Herausforderungen gewesen.

«Auch die Planung war schwierig und nahm viel Zeit in Anspruch. Ich hatte es mir leichter vorgestellt.»

Umso mehr habe sie sich gefreut festzustellen, dass sämtliche Berechnungen bei der Produktion aufgegangen seien.

«Grundsätzlich sehen die Regeln des Wettbewerbs vor, dass die Teilnehmenden Planung, Produktion und Dokumentation vollkommen selbstständig durchführen», stellt Saskia Etter klar. Aber beratend dürfe der Lehrbetrieb, der auch die Kosten des Materials bis maximal 400 Franken übernehme, tätig sein.

Nach sechs Kriterien wird bewertet

Der Weg von der Ideenfindung bis zur Realisation sei lang, schreibt dazu der VSSM Kanton Zug. «Das Erstellen von ersten Entwürfen, perspektivischen Freihandzeichnungen, Konstruktionsstudien, Ausführungsplänen mit CAD sowie Werkstofflisten sind wichtige Etappenschritte, die zu bewältigen sind.» Bewertet würden Design, Funktionalität, Qualität, Kosten/Nutzen, Gesamteindruck und Dokumentation.

Thema des diesjährigen Wettbewerbs war Homeoffice. Es gab zwei Kategorien, eine für die Lernenden im zweiten und eine für jene im dritten Lehrjahr. In Saskia Etters Jahrgang gab es mit Devin Arnold einen zweiten Sieger, der ein schlichtes Pult mit geschlossenem Schubladenkorpus hergestellt hatte. Das Siegerprojekt des zweiten Lehrjahrs, ebenfalls ein Pult mit ausdrehbarem Sideboard, entwarf Nico Schacher.

Die einzige Frau im Betrieb

Für Saskia Etter gab es eigentlich keine Alternative zum Beruf der Schreinerin.

«Ich bin auf einem Bauernhof in Menzingen aufgewachsen und war schon als Kind immer am Werkeln und Basteln mit Holz.»

Dennoch habe sie in diverse andere handwerkliche Berufe wie Polymechanikerin, Landschaftsgärtnerin oder Confiseurin hineingeschnuppert. «Auch in einer Schlosserei war ich, stellte aber fest, dass mir das Material Metall zu kalt ist.»

Ihre Wahl hat die junge Frau nie bereut. Sie sei super zufrieden mit dem Beruf und dem Lehrbetrieb, der Albert Speck AG, wo sie die einzige Frau in der Werkstatt sei.

«Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Vorgesetzten läuft absolut problemlos, ich bin akzeptiert und werde voll miteinbezogen.»

Bewaffnet mit dem Bohrer ist Saskia Etter unschlagbar. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. April 2022)

Erfordere eine Tätigkeit mehr Muskelkraft, als sie habe, seien die Kollegen rasch und selbstverständlich zur Stelle. «Auch zur Teilnahme an diesem Wettbewerb haben mich meine Vorgesetzten ermutigt.»

Die Gewerbeschulbank drückt Saskia Etter jedoch gemeinsam mit zwei Kolleginnen. «Das zeigt doch, dass der Beruf auch bei Frauen langsam aufkommt.»

Sie will auf ihrem Beruf bleiben

Nach Abschluss ihrer Lehre mit Berufsmatura will die junge Frau erst einmal arbeiten und Geld verdienen. «Die englische und französische Sprache vertiefen, reisen und einmal in einem Schreinereibetrieb in Kanada arbeiten, sind weitere Ziele», zählt sie auf.

Die nächste Etappe jedoch ist eine Teilprüfung im Mai und dann natürlich die Abschlussprüfung am Ende des vierten Lehrjahrs, an der wiederum ein Möbelstück hergestellt werden muss. «Dafür hat mir der Wettbewerb sehr viel gebracht», ist Saskia Etter überzeugt. «Während der Planung und Herstellung eines selbst entworfenen Möbelstücks begegnet man zahlreichen Problemen, die man lösen muss. Das gibt viel praktische Übung.»

