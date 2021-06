Im Impfzentrum Baar sind spontane Impfungen möglich

Zug Im Impfzentrum Baar sind nun spontane Impfungen möglich Ab Freitag, 18. Juni, können sich Interessierte um 19.30 Uhr zum Impfzentrum begeben, pro Tag stehen maximal fünf Wartepositionen zur Verfügung. Mit diesem Vorgehen können sämtliche Impfdosen verwendet werden. 18.06.2021, 10.30 Uhr

(rh) Angebrochene Impffläschchen müssen jeweils am selben Tag restlos aufgebraucht werden. Um dies zu garantieren, werden am Zuger Impfzentrum in Baar ab Freitag Spontanimpfungen für interessierte Zugerinnen und Zuger angeboten. Personen, die sich impfen lassen wollen, können sich jeden Tag um 19.30 Uhr zum Impfzentrum begeben, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Pro Tag können so maximal fünf Personen kurzfristig geimpft werden.