Zug In die Partyszene kommt wieder Leben: Nun kann in der L&G gefeiert werden Die Lounge & Gallery öffnet nach einem Jahr Pause wieder ihre Tore. Ein Testzelt vor dem Eingang erleichtert den Zugang zum obligatorischen Covid-Zertifikat. Sina Engl 06.08.2021, 05.00 Uhr

Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Lounge & Gallery laufen. Hier kehrt bald wieder Leben ein. Bild: PD

«Ändlich 3.0 – Die Freiheit». Mit dieser Party feiert die Lounge & Gallery (L&G) Zug ihre lang ersehnte Wiedereröffnung. Fast ein Jahr lang musste der Club auf jegliche Veranstaltungen verzichten. Die letzte Party fand im Oktober statt, natürlich unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen. Diese fallen nun dank des Covid-Zertifikates weg. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf den Club betreten und erlebt ohne Maskenpflicht und Abstandsregelungen ein Stück Normalität. Um es den Besucherinnen und Besuchern so bequem wie möglich zu machen, steht vor dem Eingang ein Testzelt zur Verfügung. Wer sich dort testen lässt, erhält nach 15 Minuten sein Ergebnis und, solange der Test negativ ausfällt, sein Ticket in «die Freiheit».

Win-win für Club und Testcenter

Besonders ist, dass das kleine Testcenter nicht nur für die Clubbesucher reserviert, sondern öffentlich zugänglich ist. Das Testzelt öffnet freitags jeweils um 12 Uhr, samstags um 17 Uhr. Auch unter der Woche kann in dem Zelt getestet werden, und zwar Mittwoch und Donnerstag über Mittag und abends von 17 bis 20 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. «Wir waren an einer unkomplizierten Lösung interessiert», so Club-Betreiber Philipp Waldis.

«Da wir keine Zweiklassengesellschaft begrüssen, sind wir sehr froh über die Testmöglichkeit vor dem Einlass.»

Das Testcenter vor der L&G bietet Antigen-Schnelltests (kostenlos) sowie PCR-Tests an. «Wir wurden von verschiedenen privaten Testcentern angefragt», so Waldis. «Die zentrale Lage und die Nähe zum Bahnhof, verbunden mit den zahlreichen Parkplätzen ist eine ideale Lage für die Testcenter». Der Besitzer des Clubs ist davon überzeugt, dass die Gäste vom Test-Angebot vor Ort enorm profitieren werden. Ausserdem kann das Testzelt die Apotheken und bestehenden Testcenter entlasten, die den Ansturm auf Tests seit Öffnung der Clubs oft kaum mehr bewältigen können.

«Nicht selbstverständlich, dass wir die Krise überlebt haben»

Philipp Waldis hofft, dass die Öffnung seines Clubs nachhaltig sein wird. Vor allem ist er aber sehr dankbar: «Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Krise überlebt haben. Andere hat es härter getroffen». Anfang Jahr hatte die L&G vom Kanton Zug finanzielle Unterstützung erhalten. In unserer Zeitung äusserte Waldis sich dazu sehr zufrieden und dankbar und stellt den Kanton als «unkompliziert und grosszügig im Vergleich zu anderen» dar. Allerdings erwähnte er auch, dass der Beitrag nur für die Zeit von November bis Februar gedacht war und der Club für die Schliessung davor kaum Hilfe bekommen habe. Während Waldis auch für die Zeit bis zur Wiedereröffnung finanzielle Unterstützung erhalten hat, wartet er immer noch auf die Gelder für den Zeitraum vor November. «Auch da durften wir über einen längeren Zeitraum nicht öffnen, während diverse Kosten weiterliefen.»

Für den Moment steht nun aber die Vorfreude auf die Wiedereröffnung im Vordergrund. Die ersten beiden Partys in der Lounge & Gallery starten am Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August, ab 23 Uhr. Da es keinen Vorverkauf gibt, lohnt es sich frühzeitig anzustehen, wenn man ein Ticket zur Freiheit ergattern will. Das Testcenter öffnet diesen Freitag, 6. August, ausnahmsweise um 17 Uhr. Für den Test sind Krankenkassenkarte und ID erforderlich.

Mehr Infos auf www.lgclub.ch