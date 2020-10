Serie «Zug ist mein Zuhause, es fühlt sich an, als wäre es mein Land» Die Brasilianerin Elaine Rübenacker liebt den Schweizer Sommer und freundet sich langsam auch mit dem Winter hier an. Zoe Gwerder 02.10.2020, 05.00 Uhr

Elaine Rübenacker in der Altstadt von Zug. Bild: Jakob Ineichen (23. September 2020)

«Ich bin aus Liebe in die Schweiz gekommen.» Elaine Rübenacker reiste vor fünf Jahren erstmals nach Zug. Die Brasilianerin hatte in ihrem Heimatland während der Arbeit bei einer Nichtregierungsorganisation (NGO) kennen gelernt. Der gebürtige Deutsche mit Schweizer Staatsbürgerschaft wohnt seit Jahren am Fusse des Zugerbergs. 2017, bei einem der Besuche ihres heutigen Mannes, entschieden sich die beiden, gemeinsam nach Zug zurückzukehren und zu heiraten.

Im neuen Leben in Zug war für die 45-Jährige «alles überraschend», wie die lebensfrohe Frau erzählt. «Und so anders als in meinem Land.» Die Brasilianerin, die aus Salvador stammt, geniesst es hier ohne Angst und ganz alleine auch nachts durch die Strassen ziehen zu können.

Sie mag sich noch gut an ihren ersten Besuch im Sommer 2015 erinnern «Ich freute mich über das lange Tageslicht, den See und die Natur.» Ebenso beeindruckend fand und findet sie die gesellschaftliche Seite von Zug. «Es fasziniert mich heute noch, dass hier so viele verschiedene Nationen zusammenkommen – wie international es ist.» Es gehe ihr hier sehr gut. «Zug ist mein Zuhause, es fühlt sich an, als wäre es mein Land.»

Noch etwas gewöhnungsbedürftig sind für sie hingegen die Winter. Denn in Salvador beträgt die Durchschnittstemperatur während des ganzen Jahres nie weniger denn 21 Grad. «Die ersten Winter verbrachte ich bei meinen beiden inzwischen erwachsenen Töchtern und meiner Familie – an der Wärme Brasiliens.» Bis sie sich im vergangenen Winter erstmals dazu durchringen konnte, in der Schweiz zu bleiben. Sie lernte gar Skifahren. Den Sommer mag sie trotzdem lieber.

Mit ihrem Mann – einem pensionierten Lehrer – reist die Brasilianerin viel und gerne mit dem Wohnmobil durch Europa. Doch auch die Umgebung rund um Zug und der ganzen Schweiz erkundet sie. So hat Elaine Rübenacker hier für sich das Wandern entdeckt. «Das war für mich etwas ganz Neues. Über Stock und Stein durch die Natur, die Berge.» Einer ihrer Lieblingsausflüge ist hierfür der Zugerberg – mit der Aussicht über einen Grossteil des Kantons.

Elaine Rübenacker hat inzwischen einen grossen und grösstenteils internationalen Freundeskreis. Das Klischee, dass es als Ausländerin schwierig sein soll, Einheimische als Freunde zu gewinnen, kann Elaine so aber nicht bestätigen:

«Ich habe inzwischen auch viele grossartige Schweizer Freundinnen.»

Die Schweizer seien am Anfang zwar zurückhaltend. Je öfter man sich sehe, desto offener würden sie, so die Erfahrungen der Brasilianerin.

Derzeit arbeitet Elaine Rübenacker einige Stunden pro Woche als Assistentin in der Buchhaltung in einer Firma eines Bekannten. Sie hatte sich in ihrer Heimat aus finanziellen Überlegungen als Buchhalterin ausbilden lassen. Ihr Herz schlägt aber für die Betreuung von Kindern. Denn sie hat in Brasilien ursprünglich als Lehrerin gearbeitet. «Es ist mein Herzenswunsch, irgendwann wieder mit Kindern zu arbeiten.» Deshalb sei sie derzeit in einem Intensiv-Deutschkurs. «Nur wenn man die Sprache beherrscht, hat man eine Chance auf dem Arbeitsmarkt» – auch in einer internationalen Stadt wie Zug.

In der Serie «Neu in Zug» porträtiert die «Zuger Zeitung» Expats und Neuzuzüger. Die Kontakte hat uns Sandra Herzog, Gründerin der Meet-up-Gruppe «Meeting new friends in Zug», vermittelt.