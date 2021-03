Zug Jolanda Spiess-Hegglin erhält den Somazzi-Preis 2021 Der Somazzi-Preis 2021 wird der Zuger Netzaktivistin und Feministin Jolanda Spiess-Hegglin verliehen. Sie und ihre Organisation #NetzCourage leisten seit Jahren Pionierarbeit gegen den Hass im Internet, der sich besonders gegen Frauen richtet. 11.03.2021, 14.00 Uhr

Jolanda Spiess-Hegglin. Bild: Urs Flueeler / Keystone

(haz) Gerade wurden 50 Jahre Frauenstimmrecht gefeiert. In der Schweiz ist bezüglich politischer Repräsentation von Frauen einiges in Bewegung. So war das Wahljahr 2019 eine historische Frauenwahl. Der Frauenanteil im nationalen Parlament stieg von 32 Prozent auf 42 Prozent an und die Schweiz rückte im internationalen Vergleich von Platz 38 auf Platz 15 vor. Die Frauen und ihre politische Beteiligung werden endlich sichtbarer, schreibt die Somazzi-Stiftung in einer Medienmitteilung. Im Andenken an die engagierte Frauenrechtlerin und langjährige Präsidentin Ida Somazzi hat die Arbeitsgemeinschaft «Frau und Demokratie» 1964 die Somazzi-Stiftung gegründet. Die Stiftung zeichnet laut Website Frauen oder Frauenorganisationen aus, die sich vergleichbar mit Ida Somazzi für die Gleichstellung der Frauen, für Bildung und Erziehung, für Friede und Freiheit, für Menschenrechte und Menschenwürde einsetzen.