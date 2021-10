Coronazertifikat: Diese Chamerin sammelt für günstige Tests

ZUG Karin Bieri (48) sammelt Geld für Billig-Coronatests: «Ich mache das unseren Jungen zuliebe» Ins Training? In den Ausgang? An die Uni? Ein Coronatest darf Jugendliche höchstens fünf Franken kosten, sagt Karin Bieri aus Cham. Deshalb sucht sie nach Geldgebern, die helfen, vergünstigte Tests anzubieten. Offenbar mit Erfolg: Für 10'000 Franken liessen sich ungeimpfte Jugendliche innert einer Woche testen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Karin Bieri vor der Urs-Drogerie in Steinhausen, die bislang als einzige Apotheke im Kanton Zug an der Testaktion teilnimmt. Bild: Maria Schmid (18. Oktober 2021)

Karin Bieri ist nervös, als sie zum Interview erscheint. Die Sache sei ihr sehr wichtig. Eine Herzensangelegenheit. Und in Berichten über Widerstand oder Skepsis gegen die Coronamassnahmen hätten Medien immer wieder Aussagen zugespitzt, einen falschen Eindruck der Tatsachen erweckt. Deshalb bittet Bieri ausdrücklich, nichts Falsches, nichts Unüberlegtes zu schreiben.

Montagnachmittag, Sonnenschein. Im Zentrum von Steinhausen sind die Beizen entweder zu oder die Terrassen voll. Rein kann Karin Bieri nicht: «Ich finde diese Zweiklassengesellschaft sehr gefährlich, die sich durch die Zertifikatspflicht ergibt», sagt sie im Gespräch, das im Laufen stattfindet.

Vergünstigter Test bis 25 Jahre

Anlass für den Spaziergang ist die «Aktion Unternehmer für die Jugend» – eine Spendensammlung, initiiert von Bieri, unterstützt von Wirtschaft, Gewerbe und Privaten, getragen von Arztpraxen und Apotheken in den Kantonen Zug, Luzern und Schwyz: Ungeimpfte, von 16 bis 25 und in Ausbildung, sollen sich praktisch gratis auf das Coronavirus testen lassen können; für einen symbolischen Beitrag von zwei bis fünf Franken an ein Covid-Zertifikat gelangen und so am gesellschaftlichen Leben möglichst uneingeschränkt teilnehmen dürfen.

Karin Bieri sagt:

«Jugendliche trifft eine Corona-Erkrankung weit weniger stark als Ältere oder Risikopatienten, das wissen wir. Trotzdem haben sie seit Anfang der Pandemie mitgelitten, die Last von Corona auf ihren Schultern getragen.»

Dass der Bund seit dem 11. Oktober nicht mehr für Coronatests zahlt (wenn man über 16 Jahre alt ist, keine Symptome hat und nicht vom Contact-Tracing aufgeboten wurde), gleichzeitig aber eine Teilnahme am sozialen Leben faktisch an das Covid-Zertifikat koppelt, geht für die Mutter einer 18-jährigen Tochter zu weit:

«Junge müssen in den Ausgang, ins Training, ihre Ausbildung uneingeschränkt absolvieren können, auch wenn sie nicht geimpft sind.»

Indem Ungeimpfte selber für Coronatests zahlen müssten, mache man ihre Entwicklung und Ausbildung von der Finanzstärke der Eltern abhängig. «Das ist der falsche Weg», sagt Bieri.

Unternehmen steht für «liberales Gedankengut» ein

Mit ihrer Haltung ist Bieri nicht allein. Die 48-Jährige will zwar nicht im Detail über Zahlen sprechen, gibt auch nicht preis, welche Unternehmen die Aktion unterstützen. Allerdings sagt sie, alleine in der ersten Woche habe ihre Aktion Tests im Wert von 10'000 Franken ermöglicht.

Der Preis pro Test variiert. Ein Antigen-Schnelltest kostet etwa in der Amavita-Apotheke in Zug 47 Franken. In der Urs-Drogerie in Steinhausen sind es 25 Franken pro Erwachsenem – und zwei Franken für Jugendliche bis 25 Jahre. Die Urs-Drogerie ist die einzige Apotheke in Zug, die an Bieris Aktion teilnimmt. In Hitzkirch bietet eine Psychiaterin vergünstigte Tests an, Angebote in Buttisholz und Dierikon sind laut Bieri in Planung. Und ab dem heutigen 20. Oktober soll ein Testcenter in Unterägeri dazu kommen, wie es auf der Website von Bieris Kommunikationsfirma heisst, unter deren Patronat die Aktion steht.

Gegründet im April, bezweckt die Einzelfirma MB KommNet Management laut ihrem Internetauftritt die «direkte Kommunikation und enge Vernetzungen unter Menschen, um das Recht auf freie Meinungsäusserung zu pflegen». Man sei zwar unpolitisch, vertrete aber ein liberales Gedankengut, könne mittlerweile mehrere Hunderte Unternehmer zum Netzwerk zählen, die für die «freiheitlichen Werte der Schweiz» einstünden. Zur Lektüre empfiehlt Bieri die «Weltwoche», den «Nebelspalter» oder das Portal «Die Ostschweiz». An Veranstaltungen des Unternehmens traten Michael Bubendorf, Mediensprecher der «Freunde der Verfassung», Satiriker Andreas Thiel oder Marco Rima auf, die sich öffentlich gegen die Coronamassnahmen positionierten. Und an drei Standorten im Kanton Schwyz bietet Matthias Gauger Coronatests aus Bieris Aktion an – jener Muotathaler Hausarzt, der einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, indem er sich weigerte, seine Patientinnen und Patienten gegen das Coronavirus zu impfen.

Zuspruch und Lob aus der ganzen Deutschschweiz

Ob sie Massnahmenskeptikerin sei? «Bis zu einem gewissen Grad ja», sagt Karin Bieri, ehemals medizinische Praxisassistentin, beim Spaziergang in Steinhausen. Aus ihrer Sicht sei das Impfziel erreicht. Wer sich bis jetzt nicht geimpft habe, wolle das auch nicht. Das gelte es zu respektieren. Alles andere führe zu einem Impfzwang, der nicht mit ihren Wertvorstellungen vereinbar sei. Auf Nachfrage sagt Bieri, sie hege keine politischen Ambitionen, verdiene an der Testaktion nichts, arbeite ehrenamtlich:

«Ich mache das wirklich einzig und alleine für die Jugend.»

Dafür habe sie viel Zuspruch erhalten. Aus der ganzen Deutschschweiz hätten sich Leute bei ihr gemeldet und ihr für ihr Engagement gedankt. Auch deshalb will die «Aktion Unternehmer für die Jugend» expandieren. Nach Standorten in Steinhausen, Hitzkirch, Muotathal, Ibach und Steinen sei Bieri im Gespräch mit Arztpraxen und Apotheken etwa in St.Gallen, Baselland oder Graubünden. Bieri: «Viele wollen teilnehmen, das freut mich sehr. Aber eben: Je grösser die Nachfrage nach Tests ist, desto mehr Geld brauchen wir.»