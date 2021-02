Zug Karin Kofler übernimmt als Geschäftsführerin der Zuger Wirtschaftskammer Die Wirtschaftsjournalistin und selbständige Kommunikationsfachfrau tritt per 1. April die Nachfolge von Tanja Süssmeier an. 11.02.2021, 11.20 Uhr

Karin Kofler. Bild: PD

Karin Kofler tritt per 1. April die Nachfolge von Tanja Süssmeier als Geschäftsführerin der Zuger Wirtschaftskammer an. Dies teilt die Zuger Wirtschaftskammer am Donnerstag mit. Sie ist in der Schweizer Medienlandschaft bestens bekannt. Die 51-Jährige ist seit 25 Jahren bei nationalen Publikationen als Wirtschaftsjournalistin und Ressortleiterin tätig, zuletzt als Autorin bei der «Sonntags-Zeitung».