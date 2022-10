Stiftung Maihof und Zuger Kammer Solisten ermöglichen Inklusion

Zug Klassische Musik wird zum Mittel für Inklusion – mit tierischer Unterstützung Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen normalen Alltag ermöglichen, das verfolgt die Zuger Stiftung Maihof. Dazu gehört auch Teilhabe am Kulturgeschehen. Deshalb arbeitet die Stiftung nun mit den Zuger Kammer Solisten zusammen. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.00 Uhr

Kater Caruso hat neue Freunde – und «arbeitet» nun auch für die Zuger Stiftung Maihof. Bild: PD

Viele Kinder kennen mittlerweile Caruso, den flauschigen Plüschkater, der klassische Musik liebt. Seit 2013 ist er das Maskottchen der Zuger Kammer Solisten und «Schirmherr» einer Konzertreihe, welche eigens für Kinder ab drei Jahren konzipiert ist – aber auch Erwachsene anspricht. Auf niederschwellige Weise erhalten die Kinder gemeinsam mit Caruso den Reiz und die Schönheit klassischer Musik vermittelt.

Neben dem Vermittlungszweck hat dieses Konzept selbstredend eine pädagogische Komponente. Deren Nutzen und Effekt hat man bei der Zuger Stiftung Maihof, welche Menschen mit einer kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigung betreut und unterstützt, erkannt. Mit einer «Konzertreihe für alle» im Theater Casino Zug will die Stiftung Inklusion von Menschen fördern, denen sich aufgrund ihrer Einschränkung oft Hürden im Alltag entgegenstellen.

Der Impuls dazu sei ursprünglich die Diplomarbeit einer Studentin der Sozialpädagogik gewesen, welche ihre Ausbildung bei der Stiftung Maihof absolviert hat, erklärt Daniel Hilverling, Heimleiter Maihof und Wiesenweg. Die Arbeit handelte von der Vermittlung klassischer Musik für Menschen mit Beeinträchtigung.

«Für Betroffene ist es fast unmöglich, ein klassisches Konzert zu besuchen, da sie je nach Einschränkung den Anlass ungewollt stören würden.»

Das sagt Daniel Hilverling. «Darum haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, dass auch unsere Klienten eine Veranstaltung wie ein Klassikkonzert geniessen können – trotz Beeinträchtigung.»

Einen Ort der Begegnung schaffen

Eine Konzertreihe wie diejenige mit Kater Caruso würde sich dafür anbieten. «Das heisst selbstverständlich nicht, dass wir unsere Klienten etwa wie Kinder betrachten», nimmt der Heimleiter an dieser Stelle deutlich vornweg. «Aber zum einen ist es in diesem Rahmen in Ordnung, wenn sie nicht vom ersten bis zum letzten Ton still und ruhig sitzen. Und zum anderen wollen wir dieses Konzept auch als Möglichkeit für Begegnungen und Austausch nutzen.»

Über allem steht der Begriff der Inklusion. Da Menschen wie die Klienten der Maihof-Stiftung auch heute noch oft am Rande stehen und Mühe haben, im Alltag als vollwertiger Teil der Gesellschaft angesehen zu werden, soll Interaktion gefördert werden. Durch diese Begegnung mit Kindern – auch sie bleiben ein Zielpublikum der neuen Konzertreihe – werden Sozialkontakte geschaffen.

Die kleinen Konzertbesucher lernen, dass Menschen, die auf den ersten Blick anders sind als sie, vielleicht doch nicht so anders sind. Inklusion, Sensibilisierung, Begegnung sowie Akzeptanz lauten die zentralen Aspekte dieses Projekts.

«Einerseits sind Beziehungen und Freundschaften grundsätzlich sehr wichtig für unsere Klienten», sagt Daniel Hilverling. «Und andererseits gibt es unter ihnen viele, für die Musik – besonders klassische – eine grosse Rolle spielt.» Man könne das Projekt als «Kontaktvermittlung über den kulturellen Weg» zusammenfassen. Und damit nach dem Schlussapplaus sich nicht gleich alles wieder auflöst, ist jeweils ein kleiner Apéro vorgesehen, an dem das Publikum sich austauschen und untereinander in Kontakt treten kann.

Erste Bewährungsprobe bestanden

Der künstlerische Leiter der Kammer Solisten, Stefan Buri, habe ohne zu zögern zugesagt nach Anfrage der Stiftung, erinnert sich Daniel Hilverling. Eine bereits erfolgte Pilotdurchführung eines solchen «Konzertes für alle» mit Stiftungsklienten und Kindern mit deren Eltern als Publikum habe schon erfreuliche Effekte gezeigt. Hilverling stellt in Aussicht, dass dieses neue Format im Theater Casino nach den vorerst zwei anberaumten Durchführungen in diesem Oktober und im kommenden März fortgesetzt werden soll.

Wie unser Bild zeigt, stemmt Kater Caruso seine neue Aufgabe nicht allein. Für dieses musikalische Inklusionsprojekt hat er zwei Freunde an die Seite erhalten, in der Gestalt eines Hühnchens und eines Zickleins. Als kleines Plus wird an jedem der Konzerte ein Plüschhuhn verlost. Dass die Schirmherrschaft der neuen Konzertreihe aus drei unterschiedlichen Tieren besteht, ist eine einfache Botschaft. «Egal, wer, was und wie du bist – du gehörst dazu», löst es Daniel Hilverling auf.

Das erste Konzert mit Caruso und seinen Freunden im Theater Casino Zug findet statt am Samstag, 22. Oktober, 14.30 Uhr. Das zweite am 11. März 2023. Weiteres unter www.katercaruso.ch

