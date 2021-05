Zug Klimastreik- und Aktionstag findet auch in Zug statt Am 21. Mai werden in der ganzen Schweiz im Namen des Strike for Future Aktionen durchgeführt. Der Klimastreik Zug wird als Teil der Zentralschweizer Bewegung die Forderung in den Kanton tragen. 17.05.2021, 14.53 Uhr

(haz) Während die grossen Aktionen in Luzern stattfinden werden, steht in Zug gemäss Medienmitteilung von Klimastreik Zug vor allem eine Solidaritätsaktion im Zentrum. Am 21. Mai wird der Klimastreik Zug Ballone im Design einer Erde verteilen. 10 Forderungen an den Kanton Zug für einen solidarischen und ökologischen Wandel sollen damit von möglichst vielen Menschen den ganzen Tag sichtbar gemacht werden.

Präsenz auf dem Postplatz

Klimastreik Zug wird jedoch am Nachmittag auch mit einem kleinen Grüppchen auf dem Postplatz präsent sein und sich mit Passantinnen und Passanten über seine Forderungen unterhalten. «Zug braucht dringend einen solidarischen und ökologischen Wandel, eine Niedrigsteuerpolitik, die zu grossen Teilen indirekt von der Ausbeutung von Mensch und Umwelt profitiert und diese auch noch bevorteilt, ist um 180 Grad der falsche Weg», wird Erich Schmidiger (22) in der Mitteilung zitiert. In den letzten Jahren erlebe man sehr vielfältige, sich zuspitzende und miteinander zusammenhängende Krisen. Der Strike for Future ist der Meinung, dass die institutionelle Politik bisher keine wirklich nachhaltigen Lösungen hervorgebracht, sondern Probleme nur verlagert und sich so nur von einer Krise in die Nächste gestürzt hat. Deshalb wird zu diesem Streik- und Aktionstag aufgerufen.

Gleichzeitig haben sich im Zuge des Strike for Futures in der ganzen Schweiz mehr als 160 Lokalgruppen gegründet. Auch in der Zentralschweiz entstanden einige solcher Gruppen in Quartieren und Dörfern. Laut der Webseite des Strike for Futures sollen die Lokalgruppen einen demokratischen Raum der Beteiligung schaffen, in welchem Menschen über ihre gemeinsame Zukunft diskutieren und mit Projekten ihre Umgebung konkret verändern können.