Zug Konzert: Hier spielt für einmal das Cembalo die erste Geige Die Zuger Abendmusiken 2022 starten unter anderem mit Saint-Saëns und Poulenc. Populäre Komponisten zwar, doch Werkwahl und Besetzung sind aussergewöhnlich. Andreas Faessler 12.02.2022, 05.00 Uhr

Im vergangenen September erlebte die Stadt Zürich einen ihrer kulturellen Höhepunkte des Jahres, als die nach jahrelanger Renovation auf Hochglanz polierte Tonhalle mit einem Musikspektakel sondergleichen eingeweiht wurde. Eine der Hauptattraktionen im Rahmen der Neueröffnungsanlässe war die Einweihung der neuen Tonhalleorgel mit der «Orgelsinfonie» von Camille Saint-Saëns. Dieses herrliche Hörerlebnis steht demnächst auch in Zug auf dem Kulturprogramm, nicht in der vollen Länge zwar, doch immerhin das fulminante Finale.

Die Proben laufen auf Hochtouren. Dirigiert wird das Orchester von Raphael Ilg. Am Cembalo sitzt Dmytro Kokoshynskyy. Bild: PD

Im Rahmen der traditionsreichen Zuger Abendmusiken laden die Veranstalter zu Beginn der nun startenden Konzertreihe am Samstag, 19. Februar, in die Kirche St.Michael. Die Besetzung ist für einmal sinfonisch – zu Gast ist das Kammerorchester Allschwil unter der Leitung von Raphael Ilg, die Pauken bedient die Zugerin Manuela Hager. An der Orgel sitzt die Zuger Hauptorganistin Aurore Baal. Sie greift für die Saint-Saëns-Sinfonie und weiter für das Orgelkonzert Nr. 2 von Josef Gabriel Rheinberger in die Manuale. Doch warum ist die Wahl für die Zusammenarbeit auf das Kammerorchester aus dem Baselbiet gefallen? Die Verbindung zu Zug ist bei einer der Violinistinnen zu suchen: Hanny Gürtler ist seit der Gründung des Orchesters anno 1977 dabei. Ihr Bruder Siegfried Hotz war einst Präsident des Stadtorchesters Zug, heute ist es ihr Neffe Gregor Hotz.

Ein «modernes» Cembalokonzert

Der zweite Programmschwerpunkt hat wohl einen noch grösseren Seltenheitswert: Das Orchester spielt gemeinsam mit einem Cembalo, wobei Letzteres für einmal nicht den begleitenden, sondern den Hauptpart übernimmt. Das ist soweit zwar nichts Neues, zumal unter anderem die Bachfamilie der Nachwelt mehrere Cembalokonzerte hinterlassen hat, in Zug jedoch steht dasjenige von Francis Poulenc auf dem Programm. Dieses ist in seiner Art insofern aussergewöhnlich, als der Komponist sich der typischen Harmonik der Entstehungszeit, also der späten 1920er-Jahre, bedient.

Der Klang des Cembalos in der Musik jener Zeit war völlig ungewohnt und ist es auch heute noch. Obschon Poulenc auch barocke Figuren einbindet und sich somit auf die Blütezeit des Cembalos zurückbesinnt, ist und bleibt sein «Concert champêtre» eine Besonderheit in der Musikgeschichte. In diesen Konzertgenuss kommt man nun auch in Zug. Am Cembalo sitzt der Solist Dmytro Kokoshynskyy. Abgerundet wird das Programm mit der programmatischen Konzertouvertüre «Die Hebriden» von Felix Mendelssohn Bartholdy. Einzigartig und seinerzeit neu an dieser Komposition ist der Aspekt, dass es ein alleinstehendes Konzertstück ist und nicht als Auftakt einem Bühnenwerk vorangestellt wird.

Das zirka 70 Minuten dauernde Konzert in der Kirche St.Michael in Zug findet statt am Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr.

www.zugerabendmusiken.ch