Zug Lernfahrt geht schief - 3 Personen im Spital Nach einem missglückten Fahrmanöver ist eine Lernfahrerin frontal in eine Gebäudemauer gefahren. Alle drei Fahrzeuginsassen mussten zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden. 26.09.2021, 17.43 Uhr

Die Lernfahrt endete an einer Gebäudemauer. Bild: Zuger Polizei

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Zuger Polizei am Sonntagnachmittag, 26. September, kurz nach 14 Uhr, auf einem Vorplatz einer Firma an der Steinhauserstrasse in Zug. Bei einem Fahrmanöver hat eine 46-jährige Lernfahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist frontal in die Gebäudemauer geprallt.