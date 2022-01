Zug Leser-Reporter fotografiert Blitzkasten in semistationärer Schieflage Normalerweise fotografieren Geschwindigkeitsmessanlagen Verkehrsteilnehmer. Am Mittwochmorgen wurde in Zug ein Radar selber zum Sujet. 19.01.2022, 16.03 Uhr

Dieses und weitere Fotos kursierten am Mittwochmorgen in mehreren Whatsapp-Verläufen:

Der umgekippte Radar der Zuger Polizei bei der Ägeristrasse in Zug: Dieses Bild kursiert auf Whatsapp. Bild: Leserreporter

Ein Blitzkasten der Zuger Polizei schaffte es am Mittwochmorgen nicht an seinen vorgesehenen Einsatzort. Anstatt in der Region Zug die Geschwindigkeit der morgendlichen Verkehrsteilnehmer zu messen, war er dazu plötzlich nicht mehr fähig, da semistationär in Schieflage. Wie es dazu kam? Die Zuger Polizei schreibt auf Anfrage:

«Beim Aufstellen einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage an der Ägeristrasse in Zug ist heute Morgen der Anhänger bei einem Wendemanöver auf einem Ausstellplatz gekippt. Verletzt wurde niemand.» (zfo)