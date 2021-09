Neues Angebot für Männer mit Migrationshintergrund

Zug Männer-Tische: Neues Angebot soll Gespräche über Gesundheit, Arbeit und Familie ermöglichen Femmes-Tische, herkunftssprachliche Gesprächsrunden für und mit Frauen mit Migrationshintergrund, gibt es schweizweit schon seit Jahren. Nun startet im Kanton Zug auch ein Projekt mit Männer-Tischen. Dorotea Bitterli 17.09.2021, 05.00 Uhr

Männer-Tische sind Treffen für Männer mit einer Zuwanderungsgeschichte. Bild: PD

Zacaria Cornassan ist Kurde und war in seinem Herkunftsland Syrien Schneider. Driton Krasniqi studierte im Kosovo Philosophie und Soziologie und steht heute als Sozialarbeiter im Rückkehrzentrum Urdorf seinen Mann in der schweren Arbeit mit abgewiesenen Asylbewerbern. Beide sind junge Familienväter und setzen sich täglich auch über ihre Kinder mit den Anforderungen eines Lebens auseinander, das zuweilen sehr viel anders ist als das ihrer eigenen Kultur. Und beide verbindet, dass sie sich intensiv für Integration engagieren: Sie sind Moderatoren von Männer-Tischen im Kanton Schwyz.

Am Mittwochabend standen sie im Zentrum einer Informationsveranstaltung von «eff-zett das fachzentrum» der Frauenzentrale Zug, das seit 2006 Gesprächsrunden für Frauen mit Migrationshintergrund nach dem «Peer to Peer»-Modell organisiert, indem es herkunftssprachliche Moderatorinnen ausbildet und ihnen Material zur Verfügung stellt. Diese laden dann als Gastgeberinnen weitere Frauen ihrer eigenen Community zu einem bestimmten Thema ein, das sie in ihrem schweizerischen Alltag beschäftigt. So treffen sich beispielsweise portugiesisch-stämmige Frauen in kleinen Gruppen, diskutieren, suchen nach alltagsnahen Lösungen und erhalten Informationen zu Fachstellen und Unterstützungsangeboten. Im Kanton Zug gibt es inzwischen neun Moderatorinnen in neun verschiedenen Sprachen.

Unerwartete Brückenschläge

«Wir mussten feststellen, dass immer mehr auch Männer zu diesen Runden kamen», erzählt Annaliese Gisler, die Leiterin der Zuger Femmes-Tische, vor den zirka 15 Interessierten, die zum Infoabend im Höfli der Frauenzentrale gekommen waren. «Deshalb starten wir nun den Aufbau von Männer-Tischen.» Diese gibt es in anderen Kantonen schon seit fünf bis sechs Jahren. Koordinator der Männer-Tische Schweiz ist Rainer Kamber, der ebenfalls anwesend ist. Seine Geschäftsstelle in Bern liefert auf nationaler Ebene den Basis-Support.

«Männer sollen genauso animiert und unterstützt werden, sich in Erziehungs- und Gesundheitsfragen zu stärken und damit Verantwortung gegenüber ihren Kindern und sich selbst zu übernehmen», sagt er und nennt die grossen Vorteile der Runden: Es werden Menschen erreicht, die sich von herkömmlichen Angeboten nicht angesprochen fühlen; ihre Handlungskompetenzen werden gestärkt; und so passieren plötzlich unerwartete Brückenschläge. Denn «indem sie selber frei und in ihrer Sprache ‹unter uns› sprechen können, entsteht eine Eigendynamik und eine Öffnung», erzählt Kamber. Inzwischen gibt es schweizweit fast 12'000 Teilnehmende an 31 Standorten mit 375 Moderierenden, davon 54 Männer.

Vatersein, Gesundheit, Krankenkasse

Zacaria Cornassan schildert es so: «Als ich in die Schweiz kam, gab es keine Männer-Tische. Die, die heute kommen, haben das Glück, dass es sie jetzt gibt. Wir können persönlich sprechen, unsere Gefühle sagen.» Driton Krasniqi berichtet, wie die anfänglichen Schwierigkeiten rasch verschwanden und er inzwischen bis siebenmal im Monat Männer-Tische abhält.

Er zählt auf, was Männer speziell interessiert: Vatersein in der Schweiz, Kinder und Drogen, Männergesundheit, Alkohol, Krankenkasse, Medienkompetenz und so weiter. Beide betonen mit leuchtenden Gesichtern, wie gern sie diesen Job machen: «Wir müssen uns öffnen, uns integrieren. Wir dürfen uns nicht verstecken. Vor allem auch für unsere Kinder, die hier zu Hause sind.» Und so kann es geschehen, dass ein kurdischer Familienvater, in dessen Heimat das Reden über Sexualität gefährlich, ja «tödlich» sei, nach einem Elternabend in Zug anfängt, mit seinen eigenen Kindern darüber zu sprechen. Cornassan erzählt es lächelnd.

Männer-Tische Zug sucht Männer mit Migrationshintergrund, die sich als Moderatoren weiterbilden lassen und engagieren möchten. Weitere Auskünfte: Annaliese Gisler, 041 725 26 10 oder annaliese.gisler@eff-zett.ch.