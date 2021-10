Zug: Umstrittener Mieterschutz-Chef bekommt vor Gericht Recht

ZUG Mieterschutz Schweiz: Umstrittener Inhaber bekommt im Berufungsprozess teilweise recht Verglichen zum Strafgericht halbiert das Zuger Obergericht die Strafe gegen einen 51-jährigen Schweizer. Der Inhaber der Mieterschutz Schweiz MSS GmbH, die mehrfach negative Schlagzeilen gemach hat, habe sich als Rechtsexperten bezeichnen dürfen – auch wenn er nie Jura studiert hat. Kilian Küttel 15.10.2021, 12.00 Uhr

«Rechtsexperte bzw. Mietrechtsexperte kann auch sein, wer seine Kenntnisse auf anderem Weg, namentlich auch in der Praxis, erworben hat.» Diese Ansicht vertritt das Zuger Obergericht in einem Urteil, das es Anfang Oktober im Berufungsprozess eines 51-jährigen Schweizers gefällt hat.

Im Kern bestätigt das Dreiergremium zwar einen Schuldspruch gegen den Inhaber der Mieterschutz Schweiz MSS GmbH, der mit dubiosen Geschäftspraktiken von sich reden gemacht hat. Allerdings spricht es nur eine bedingte Geldstrafe von 65 Tagessätzen à 180 Franken sowie 2700 Franken Busse aus. Das Zuger Strafgericht als Vorinstanz hatte ihn noch zu 120 Tagessätzen und zu 5400 Franken Busse verurteilt – wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das UWG; das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

Führte die Gesellschaft Mieterinnen und Mieter in die Irre?

Die Mieterschutz Schweiz MSS GmbH mit Sitz in Steinhausen verspricht für 95 Franken Jahresgebühr Dienstleistungen wie Rechtshilfe bei Wohnungsabgaben, Mängelberatungen oder die Übernahme von juristischer Korrespondenz.

In Kritik geraten war das Unternehmen, nachdem sich Kundinnen und Kunden über ungenügenden Service und schlechte Erreichbarkeit beschwert hatten. Ebenfalls wurde moniert, die Mieterschutz Schweiz MSS GmbH bewege sich in Namen und Auftritt nahe am Schweizer Mieterinnen- und Mieterverband, was dazu führe, dass Personen eine Mitgliedschaft bei der MSS GmbH abschlossen – obwohl sie dachten, dem 1915 gegründeten Mieterverband beizutreten. Und schliesslich soll die Gesellschaft den Eindruck einer grossen Firmenstruktur mit mehreren Standorten in der Schweiz erweckt haben, obwohl es sich in Tat und Wahrheit um einen Einmannbetrieb handelte.

Gleich wie das Strafgericht sahen die Oberrichter dabei eine Verletzung des Wahrheits- und Klarheitsgebots. Es sei irreführend und unrichtig gewesen, dass der Firmeninhaber auf seiner Website Begriffe verwendete wie Zentralbuchhaltung oder Beratungszentrum, da diese auf eine grössere Firma schliessen liessen, als es tatsächlich der Fall war.

Gericht sieht keine Irreführung bei Nennung von deutschem Verband

Im Grossen und Ganzen weist das Obergericht die Berufung des 51-Jährigen ab, der eine Verfahrenseinstellung beantragt hatte. Allerdings spricht es ihn, wie erwähnt, vom Vorwurf frei, das UWG verletzt zu haben, indem er sich Mietrechtsexperte nannte. Der diplomierte Immobilienverwalter und -treuhänder hat zwar nie Rechtswissenschaften studiert. Das sei aber auch nicht zwingend notwendig, um als Experte auftreten zu können, sagt das Obergericht:

«Vor dem Hintergrund des heutigen geradezu inflationären Gebrauchs des Begriffs ‹Experte› ist daraus (...) nicht zwingend der Schluss zu ziehen, dass diese Kenntnisse ausschliesslich in einem abgeschlossenen universitären Studium erworben sein müssen.»

Anders als das Straf- sah das Obergericht zudem keinen Gesetzesverstoss darin, dass die MSS GmbH auf ihrem Onlineauftritt den Mieterverband sowie den Deutschen Mieterbund vorgestellt hat. Laut der Anklage waren die Organisationen nicht genügend auseinandergehalten worden, was wiederum einen falschen Anschein erweckt haben soll. Dagegen wandte der Beschuldigte ein, die Staatsanwaltschaft führe zu wenig aus, worin eine Irreführung bestanden haben soll. Diese Auffassung teilt das Obergericht – und führt weiter aus, eine Verwechslungsgefahr habe ohnehin nicht bestanden. Im Fall des Deutschen Mieterbundes nur schon deshalb, weil es sich um eine ausländische Organisation handle.