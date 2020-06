Zug: Mit der Bewirtschaftung Althus-Bar erfüllt sich Eric Bourgeois einen Traum

(tn) Die Althus-Bar hat eine bewegte Vergangenheit. Am 3. Dezember 1945, zwei Tage nach ihrer Hochzeit, übernahmen Martha und Hans Christen das damalige Café Sie + Er am Landsgemeindeplatz in Zug. Im Januar 1946 liessen sie das Lokal umbauen und eröffneten es Anfang Februar neu als Café Ticino. Dieses war einem Grotto nachempfunden, wie auf alten Bildern zu sehen ist. Es war karg eingerichtet und strahlte ein Ambiente aus, das an das Tessin und an Norditalien erinnerte. Doch die in Stans geborene Martha hatte damals einen Traum: Sie wollte aus dem «Ticino» eine Bar machen. Denn es gab damals im ganzen Kanton Zug noch nirgends eine Bar. Dass ausgerechnet eine Frau so einen «unseriösen Ort» errichten wollte, gefiel den Stadtoberen zudem ganz und gar nicht. Christen, die das Café führte und deren Mann anderweitig Geld verdiente, gab aber nicht klein bei. Im Gegenteil. Sie zog die abschlägigen Entscheide des Stadtrats bis vor Bundesgericht, wo sie letztlich obsiegte und das Recht bekam, die erste Bar im Kanton zu eröffnen: So wurde aus dem Café Ticino 1954 die Althus-Bar. Nach 53 Jahren verliess Christen 1998 ihr «Althus». Sie lebte allerdings weiter in der Zuger Altstadt. 2015 siedelte die seit 1985 verwitwete Christen in das Alterszentrum Herti über. Im Dezember 2016 starb Martha Christen im Alter von 91 Jahren.