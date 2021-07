Zug Mondhörner – ein ungelöstes Rätsel der Urgeschichte Seit über 160 Jahren zerbricht sich die Archäologie den Kopf über Sinn und Zweck dieser geheimnisvollen Kultgegenstände aus der Spätbronzezeit. 14.07.2021, 12.00 Uhr

(haz) Regelmässig werden auf Ausgrabungen rätselhafte Objekte aus Ton entdeckt. Ihre Form erinnert an Stierhörner oder an eine liegende Mondsichel, daher werden sie «Mondhörner» genannt. Ihre Funktion ist nicht überliefert. Kulturwissenschaftlerinnen und Archäologen rätseln seit mehr als 160 Jahren über den Sinn und Zweck dieser faszinierenden Zeitzeugen aus der späten Bronzezeit (1300-800 v. Chr.). Abhängig von eigener Fantasie und aktuellem Zeitgeist werden Mondhörner im Laufe der Zeit als Feuerböcke, Kultobjekte, Nackenstützen oder gar Messgeräte der Astronomie interpretiert. Heute weist einiges darauf hin, dass sie in Ritualen Verwendung fanden. Wie genau und warum bleibt aber weiterhin ein Rätsel. Eine Wanderausstellung versammelt erstmals Originalfunde aus der ganzen Schweiz. Vom 1. August bis zum 24. Oktober ist sie im Museum für Urgeschichte(n) Zug zu sehen.

Verschiedene Mondhörner aus der spätbronzezeitlichen Siedlung Zug-Sumpf. Bild: Res Eichenberger/Museum für Urgeschichte(n) Zug

Zu sehen sind mehr als 30 Mondhörner aus rund 20 verschiedenen Fundorten und weitere symbolträchtige Objekte der Bronzezeit. Texttafeln führen in die Entdeckung der Mondhörner und in die frühen Forschungen ein. Sie präsentieren verschiedene Deutungsversuche im Wandel der Zeit und erläutern, weshalb die Mondhörner heute als Bestandteil eines bronzezeitlichen Kultes interpretiert werden.

Die Wanderausstellung ist in Zusammenarbeit von Museum.BL Liestal, Museum für Archäologie Thurgau, Museum Burghalde Lenzburg, Neues Museum Biel und Museum für Urgeschichte(n) Zug entstanden.

Wichtige Funde stammen aus dem Kanton Zug

Unter den Zuger Exponate ist ein besonders herausragendes Exemplar: Das Mondhorn aus einer spätbronzezeitlichen Grube im Chamer Äbnetwald hat anstelle des üblichen Standbodens zwei Füsse. Die spezielle Form weist darauf hin, dass es auf einem Träger aufgesetzt war. Der Fundort gibt weitere Rätsel auf. Die Grube ist aussergewöhnlich gross und enthält als weiteren Sensationsfund eine menschenförmige Steinstele. Von grosser Bedeutung für die späte Bronzezeit ist auch die Fundstelle Zug Sumpf, aus der ebenfalls mehrere Mondhörner zu sehen sind. Die Ausstellung wird in Zug durch zusätzliche Mondhornfunden aus dem Kanton und ausgewählte spätbronzezeitlichen Spitzenstücke erweitert.

