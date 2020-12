ZUG Monika Barmet blickt auf ihre Zeit als Kantonsratspräsidentin zurück: «Es war eine Freude, dort vorne zu sitzen» Monika Barmet hat ihr Amt als Präsidentin des Zuger Kantonsrats weitergegeben. Im Interview zieht sie Bilanz über ein besonderes Jahr, hinterfragt die Gesprächskultur im Parlament und erinnert die Kantonsräte an ihre Vorbildrolle. Kilian Küttel 30.12.2020, 05.00 Uhr

Nach zwei Jahren als höchste Zugerin hat Monika Barmet ihr Amt abgegeben. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 7. November 2020)

17. Dezember 2020, kurz nach 8.30 Uhr. Monika Barmet eröffnet die Sitzung des Zuger Kantonsrates; zum letzten Mal in diesem Jahr, zum letzten Mal überhaupt.

«Um die Zwei-Haushalte-Empfehlung des Bundes einzuhalten, werden wir das Mittagessen an Zweiertischen einnehmen.»

Am Nachmittag wird Esther Haas (ALG, Cham) zur neuen Kantonsratspräsidentin gewählt. Doch noch gilt die Aufmerksamkeit dem Tagesgeschäft. Dazu gehören die Formalitäten des Mittagessens, die wie immer zu Beginn geklärt und so kommentarlos registriert werden wie die Reihenfolge der Fraktionssprecher.

Aber nicht dieses Mal. Die SVP-Fraktion fordert per Antrag, dass die Kantonsräte am Mittag zu viert am Tisch sitzen dürfen. Vor dem Rat sagt Fraktionschef Manuel Brandenberg:

«Die zunehmenden Restriktionen des Bundes führen zu unguten Gefühlen in der Bevölkerung und verseuchen die Stimmung. Wir müssen keine Normen einhalten, die noch nicht gelten.»

Aber statt zur Abstimmung zu rufen, wie dies das Protokoll vorsieht, appelliert die diplomierte Pflegefachfrau Monika Barmet vehement an die Räte:

«Hunderte Menschen kämpfen auf den Intensivstationen ums Überleben. Und die Zuger Kantonsräte diskutieren darüber, ob sie zu zweit oder zu viert am Mittagstisch sitzen. Ich bitte Sie eindringlich, sich nicht auf eine Debatte einzulassen.»

Und so kommt es auch.

Einen Tag vor diesem Wortwechsel in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug klingelt es an der Tür zu unserer Redaktion. Es ist Monika Barmet. Sie ist gekommen, um Bilanz zu ziehen.



Guten Tag Frau Barmet. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem Sie normalerweise anderes zu tun haben. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass die Sitzung morgen nicht so organisiert abläuft wie normalerweise?

Sie meinen, weil ich den Nachmittag vor der Sitzung jeweils reserviere, um mich vorzubereiten?

Ja. Das sagten Sie jedenfalls im letzten grossen Interview mit unserer Zeitung.

Das ist so. Es war mir immer wichtig, mir diese Stunden freizuhalten. Aber ich kann Sie beruhigen. Ich bin schon jetzt gut eingelesen und habe das Vorgehen mit der Staatskanzlei und dem Landschreiber besprochen. Wir wissen, was uns erwartet. Im Übrigen bleiben mir auch heute Abend noch einige Stunden Zeit. Momentan ist ja nicht viel los.

Sie müssen den Kanton Zug an keinen Versammlungen oder Tagungen repräsentieren...

Was ich sehr bedaure. Ich hätte die Anlässe, die jetzt abgesagt wurden, gerne besucht. In meinem ersten Amtsjahr durfte ich erfahren, wie viel Wohlwollen der höchsten Zugerin entgegengebracht wird und welchen Respekt das Amt in der Bevölkerung geniesst.

Damals problemlos möglich: Monika Barmet (vierte von links) repräsentiert den Zuger Kantonsrat im September 2019 bei der Frauenzentrale Zug. Bild: PD

War das nicht auch anstrengend? Sie sagten einmal, Sie seien pro Woche vier oder fünf Abende unterwegs.

Nein, überhaupt nicht. Ich habe das sehr genossen, bin mit verschiedensten Leuten aus den unterschiedlichsten Interessengebieten in Kontakt gekommen. So bekommt man direkt mit, was die Leute im Kanton Zug beschäftigt und kann der Bevölkerung den Puls fühlen. Aber es ist absolut verständlich, dass diese Anlässe abgesagt wurden. Wir haben grössere Probleme als eine Kantonsratspräsidentin, die um ihre repräsentativen Termine gebracht wurde – auch wenn gewisse Leute offenbar andere Prioritäten haben.

Wie meinen Sie das?

Ich komme gerade von der Staatskanzlei. Wir haben einen Antrag bekommen, der sich mit dem Mittagessen von morgen befasst. Man muss sich das einmal vor Augen führen: Wir müssen uns mit solchen Fragen beschäftigen, während wir täglich Tote zu beklagen haben.

Wenn wir schon mit der Pandemie angefangen haben, machen wir auch damit weiter. Was war für Sie als Kantonsratspräsidentin die grösste Herausforderung 2020?

Das war der Lockdown vom 16. März. Mit dem Büro des Kantonsrats habe ich mich gerade beraten, wie wir die Sitzung von Ende März organisieren wollten. Als ich die Ankündigung des Bundesrats hörte, wusste ich: Jetzt müssen wir alles neu planen. Und es muss schnell gehen.

Was war besonders schwierig?

Als Präsidentin des Kantonsrats habe ich für einen funktionierenden Ratsbetrieb zu sorgen. Ich bin verantwortlich, auch während einer Pandemie. Es war schnell klar, dass wir die Sitzungen nicht im Kantonsratssaal abhalten können, da die Verhältnisse zu eng sind. Zusammen mit der Staatskanzlei und dem Büro des Kantonsrats mussten wir in kurzer Zeit einen neuen Standort suchen und dafür sorgen, das Risiko einer Ansteckung so klein wie möglich zu halten. Der Rat musste weiterfunktionieren, damit der Kanton Zug handlungsfähig blieb.

Das ist Ihnen gelungen.

Ja. Dank der grossen Unterstützung der Staatskanzlei.

Ein neues Bild: Am 30. April tagte der Zuger Kantonsrat erstmals in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug.

Bild: Matthias Jurt

Bereits am 30. April hat der Rat wieder getagt – als erstes Parlament der Zentralschweiz, mitten im Lockdown, an einem ungewohnten Ort.

Mit der Turnhalle haben wir einen idealen Ersatz gefunden. Gegenüber dem Ratssaal hat sie einige ungeahnte Vorteile.

Etwa?

Die Räte hören den Voten und meinen Ausführungen viel besser zu, sie schwatzen weniger miteinander, laufen weniger herum. Dadurch verläuft die Debatte um einiges geordneter.

Auch sachlicher?

Das Parlament ist dazu da, dass jeder seine Meinung kundtun kann und wir sollen auch mit harten Bandagen kämpfen, um unsere Ansichten zu vertreten. Man darf sich nicht zu schnell verletzt fühlen, wenn das Gegenüber deutliche Worte wählt. Daran musste ich mich auch zuerst gewöhnen. Aber wir müssen eine gewisse Gesprächskultur wahren. Der Umgangston ist rauer und angriffiger geworden, egal ob in der Turnhalle oder im Ratssaal. Das bedauere ich.

Weshalb?

Jedes Mitglied des Kantonsrats hat eine Vorbildrolle. Dieser sollte man sich bewusst sein. Was hinterlässt das für einen Eindruck bei der Schulklasse, die unsere Sitzung besucht, wenn sich die Kantonsräte ein Wortgefecht liefern und dabei ausfällig werden?

Dann haben Sie auch schon eingegriffen.

Manchmal muss man jemanden zurechtweisen und das habe ich mir in letzter Zeit auch zwei-, dreimal erlaubt. Aber ich musste glücklicherweise nie jemandem das Wort entziehen.

Seien wir ehrlich: Manchmal macht es einem der Zuger Kantonsrat nicht einfach, die Debatten konzentriert zu verfolgen; geschweige denn, sich daran zu erinnern, was gesagt wurde. Gibt es eine Diskussion, die Sie im Gegensatz dazu nie wieder vergessen werden?

Das ist einfach: Meine erste Sitzung als Präsidentin. Damals behandelte der Rat das neue Denkmalschutzgesetz in zweiter Lesung. Die Sitzung war sehr intensiv, es lagen mehrere Anträge vor, über die ich in verschiedenen Varianten abstimmen lassen musste. Für das erste Mal war das eine grosse Herausforderung. Aber mit der Zeit bekommt man eine gewisse Routine und Ruhe, auch wenn jede Sitzung und jedes Geschäft wieder andere Herausforderungen an einen stellt.

Die Chamer ALG-Kantonsrätin und jetzige Vizepräsidentin Esther Haas wird Ihre Nachfolgerin. Welchen Ratschlag geben Sie ihr mit?

Eigentlich habe ich nur einen Tipp an sie: Sie soll dem Amt ihren Stempel aufdrücken, sich selber treu bleiben und sich nicht zu sehr mit ihren Vorgängerinnen und Vorgängern vergleichen. Wer dort vorne sitzt, kann und sollte den Rat nach seinen Vorstellungen führen – natürlich unter der Berücksichtigung der Geschäftsordnung des Kantonsrats.

Die neu gewählte Kantonsratspraesidentin Esther Haas bei ihrer Wahl.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

In dieser waren Sie sattelfest und sie standen im Ruf, viel Wert auf Effizienz und einen geordneten Ablauf zu legen. Werden Sie diese Aufgabe vermissen?

Ja, ganz sicher. Trotz der herausfordernden Zeit hat es mir gefallen, dem Betrieb Struktur zu geben und die Verantwortung zu haben. Es war eine Freude, dort vorne zu sitzen.

Und worauf freuen Sie sich, wenn Sie wieder bei Ihren Kollegen im Plenum sind?

Auf die Arbeit in den Kommissionen. An den Sitzungen des Kantonsrates wird zwar debattiert, abgestimmt und beschlossen, die wahre Arbeit findet aber in den Kommission statt. Dort kann man viel gezielter und detaillierter auf ein Geschäft Einfluss nehmen und etwas bewegen. Und natürlich freue ich mich auch darauf, meine Meinung und Argumente für oder gegen eine Vorlage an der Debatte zu verteidigen.

Das wird vorderhand in der Dreifachturnhalle passieren.

Davon ist auszugehen. Ich kann mir in der jetzigen Situation jedenfalls keine Rückkehr in den Kantonsratssaal vorstellen.

Nach der Sitzung vom 30. April haben Sie gesagt, man müsste sich überlegen, dauerhaft in die Turnhalle zu ziehen, weil die Diskussion dort besser sei. Meinten Sie das im Ernst?

Vielleicht halbwegs. Die Vorteile liegen für mich auf der Hand. Aber schlussendlich gehören wir in den Ratssaal, der ist unser Zuhause. Und im Übrigen können wir die Turnhalle mit Auf- und Abbau der Infrastruktur nicht jedes Mal zwei Tage blockieren. Langsam tun mir die Schülerinnen und Schüler leid, die wir jedes Mal vertreiben.