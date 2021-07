Leitungswechsel Museum Burg Zug sucht einen neuen Direktor Nach sieben Jahren als Direktor des Museums Burg Zug tritt Marco Sigg per Ende 2021 zurück, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. 22.07.2021, 13.50 Uhr

Marco Sigg.

(fae) Marco Sigg trat am 1. Januar 2015 sein Amt als Museumsdirektor an. Er initiierte erfolgreich diverse Ausstellungen und Projekte und setzte diese gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Museums sowie externen Stellen hervorragend um, wie der Stiftungsrat in einer Mitteilung schreibt. 2019 konnte unter Siggs Leitung ein Besucherrekord verzeichnet werden. Weiter vertrat er das Museum wirkungsvoll in Kommissionen und Fachgremien auf kantonaler, regionaler und nationaler Ebene, schreibt der Stiftungsrat weiter.