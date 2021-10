ZUG - Neuer Kurzfilm zur Zuger Dokumentation der Bibliothek

Corona Habe ich genug Antikörper gegen das Coronavirus? Besorgte machen Tests – und wiegen sich in falscher Sicherheit

Wer es sich leisten kann und will, lässt sich in Amerika die Corona- Antikörper gegen Sars-CoV-2 messen. Diesen Trend gibt es auch in der Schweiz. Doch die Testresultate können trügen.