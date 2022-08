Vereine&Verbände Wettkampf der Kantone beim Kegeln: Zug nimmt den Kampf auf Der Kanton Zug hat 2014 das Team Gold an den Wettkämpfen der Freien Keglervereinigung geholt. Höchste Zeit für die nächste. Für die Zuger Keglermannschaft: Jaime Iglesias 08.08.2022, 16.26 Uhr

Zwischen 100 und 130 Kegelklubs sowie gegen 1000 Einzelkeglerinnen und -kegler kämpfen nach zwei Jahren Coronapause heuer erstmals wieder um den Schweizer-Meister-Titel. Die 67. Schweizer Meisterschaft der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) wird in Luzern ausgetragen. Die Wettstreite in der Kegelsporthalle Allmend starten am 3. September mit dem traditionellen Kantone-Wettkampf und enden am 9. Oktober. Der Finaltag findet am 23. Oktober statt. Organisator des bedeutendsten diesjährigen Kegelsportanlasses auf nationaler Ebene ist der SFKV-Unterverband Entlebuch.