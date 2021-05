Zug Promenade statt Tunnel – Stadtrat sucht nach einer Verkehrsstrategie Der VCS hat das Konzept «Promenade Zug» ausgearbeitet, die Fraktion ALG-CSP hat dieses im Februar zum Gegenstand einer Interpellation gemacht. Der Stadtrat wird in seiner Antwort nicht konkret, wie die künftige Verkehrsplanung aussehen soll. Harry Ziegler 11.05.2021, 13.11 Uhr

Dass der Verkehr in der Stadt Zug diverse Probleme verursacht, stellt in der Politik niemand in Abrede. So stimmen die übergeordneten Ziele des vom VCS ausgearbeiteten Konzepts «Promenade Zug» mit den Zielen des Stadtrats überein: Es sind laut stadträtlicher Antwort die Erhöhung der Aufenthaltsqualität, die Förderung des Langsamverkehrs und die Verflüssigung des motorisierten Individualverkehrs (MIV). «Diese Ziele stehen denn auch bei den weiteren Planungen für eine übergeordnete Verkehrsstrategie im Fokus.»