Pflege Zuger Psychiatrien am Anschlag? Mitarbeitende berichten von Chaos wegen Fachkräftemangels Nach einer Antwort des Regierungsrats auf eine Interpellation der SP bezüglich des Ressourcenmangels an Zuger Psychiatrien, meldeten sich anonym Pflegefachpersonen zu Wort mit erstaunlichen Schilderungen. Die Klinikleitungen und die Zuger Gesundheitsdirektion nehmen Stellung zu den Vorwürfen. Tijana Nikolic 13.01.2022, 05.00 Uhr

Letztes Jahr reichte Kantonsrätin und Präsidentin der SP Hünenberg Virginia Köpfli zusammen mit anderen Interpellantinnen und einem Interpellanten aus dem Kreise der SP eine Interpellation betreffend die psychische Gesundheit der Zuger Bevölkerung während der Coronakrise sowie des Ressourcenmangels an Zuger Psychiatrien ein.

Regierungsrat sieht keinen Ressourcenmangel In der Interpellation wollten die Interpellantinnen und der Interpellant der SP zusammenfassend Folgendes wissen: Wie sieht die allgemeine Versorgungssituation der psychischen Gesundheit im Kanton Zug aus? Wo bestehen allenfalls Lücken? Gibt es genügend Fachkräfte, um den Bedarf abzudecken? Welche Überlegungen werden bei den zuständigen Ämtern und Fachstellen gemacht im Hinblick auf die langfristigen krisenbedingten (Covid-19-)Entwicklungen von psychischen Problemen? Die Stellungnahme des Regierungsrats, die im Herbst letztes Jahr folgte, war für die Interpellantinnen und den Interpellanten ernüchternd. Darin wird festgehalten, dass ihm keine Lücken in der Versorgung im Bereich der psychischen Gesundheit im Kanton Zug bekannt seien, weder im Bereich der psychiatrischen Behandlung noch bei nicht-medizinischen Beratungs- und Informationsangeboten. Dass ausser in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kein Angebotsmangel vorhanden gewesen sei, weshalb auch keine Erhöhung der Ressourcen notwendig war.

Die Interpellantinnen und der Interpellant waren sehr unzufrieden mit der Antwort des Zuger Regierungsrats, der keinen Handlungsbedarf sieht. «Die Auslastung des stationären Angebotes ist enorm hoch», weiss Virginia Köpfli, die regelmässig verschiedene Erfahrungsberichte von ehemaligen und aktuellen Pflegenden sowie Patienten der Zuger Psychiatrien erreichen.

Auch die Klinik Zugersee hat mit einem Mangel an Fachpersonal zu kämpfen. Bild: Maria Schmid (Oberwil, 12. Januar 2022)

Dahinvegetierende Patienten

Alain K.*, Brigitte T.* und Saskia J.*, drei teilweise ehemalige, teilweise noch aktuelle Pflegefachkräfte der Klinik Zugersee (Triaplus AG) in Oberwil und der Frauenklinik Meissenberg in Zug haben sich unabhängig voneinander, vermittelt durch Virginia Köpfli zu Wort gemeldet, um anonym ihre Erlebnisse bei ihrer Arbeit in den Psychiatrien zu schildern. Dabei haben sich die meisten Geschehnisse in der Klinik Zugersee ereignet. Alain K. sagt:

«Es herrscht ein enormer Fachkräftemangel beim Pflegepersonal in Zuger Psychiatrien und das bereits seit einigen Jahren. Dieser Mangel ist seit der Covid-19-Krise noch mehr spürbar.»

Deswegen seien die Patientinnen und Patienten oft sich selbst überlassen, hauptsächlich in der Nacht auf der Akutstation. «Es kommt oft vor, dass Patienten teilweise dahinvegetieren. Sie haben neben den Therapeutinnen und Therapeuten niemanden, der sich mit ihnen unterhält oder beschäftigt. Zeit dafür ist wegen des Ressourcenmangels keine da», bestätigt auch Brigitte T. Beschweren würden sich die Patientinnen und Patienten aber selten. Zu unangenehm sei ihnen die Stigmatisierung durch ihre Krankheiten.

Unerfahrene Pflegerin schloss sich im Büro ein

Nächte, in denen temporär angestellte, mit der Arbeit in einer Psychiatrie nicht gut vertraute und auch ungenügend eingearbeitete Pflegende alleine auf der Akutstation verbringen, würden in der Klinik Zugersee oft vorkommen. Dabei sei man bei all der Arbeit mit den vielen Patienten oft auch zu zweit überfordert. «Diese Personen übergaben teilweise den Hauptschlüssel, mit dem sich sämtliche Türen öffnen lassen, wie auch der Medikamentenschrank der Station, einzelnen Patienten, damit sie Pause machen können. Das ist fahrlässig», erzählt Alain K.

Die Laufnachtwachen könnten nicht jede Station in den Pausen ablösen und zusätzlich ihre eigentliche Arbeit korrekt ausführen. Eine unerfahrene Pflegerin habe sich sogar eines Nachts im Büro eingeschlossen, weil sie Angst vor den Patienten hatte. Regelmässige Polizeieinsätze bei Angriffen auf das unerfahrene Personal, das mit brenzligen Situationen nicht richtig umgehen könne, kämen in der Klinik Zugersee vor.

Frank Kleiner

Frank Kleiner, Kommunikationsverantwortlicher der Zuger Polizei, bestätigt:

«Es kommt regelmässig zu polizeilichen Interventionen in der Klinik Zugersee. Dabei handelt es sich um Notfall- und Unterstützungseinsätze.»

Sturz aus dem Fenster und Patientenzimmer im Pausenraum

«Viele erfahrene Pflegefachpersonen haben gekündigt. Wann die vielen Kündigungen angefangen haben, kann ich nicht beurteilen», kommentiert Saskia J. Den neuen Teams fehle die Erfahrung. So würden viel mehr Gewaltereignisse entstehen, da ihnen das Geschick für eine frühzeitige Deeskalation fehle.

Durch die Überbelastung käme es auch sehr oft zu Ausfällen der Pflegenden, wodurch ständige Schichtwechsel an der Tagesordnung seien. «Die Arbeitspläne sind meist schon nach den ersten Tagen bis zur Unkenntlichkeit umgeschrieben und an freien Tagen wurde ich praktisch jedes Mal gefragt, ob ich nicht einspringen könnte», erinnert sich Alain K. All das motivierte ihn schliesslich, sich eine andere Stelle zu suchen.

Weiter sei ein Patient wegen Bettmangels mehrere Tage auf einer Matratze in einem Pausenraum stationiert gewesen. Alain K. erinnert sich:

«Und eine Patientin ist gar wegen fahrlässigen Verhaltens aus dem Fenster gefallen und hat sich dabei aber glücklicherweise nur den Arm gebrochen.»

Sogar Auszubildende würden als Arbeitskräfte eingesetzt und dürften teilweise eigenmächtig Medikamente verabreichen.

«Wenn es dir nicht passt, kannst du ja kündigen»

«Die Klinik Zugersee hat mittlerweile in der Pflegebranche einen negativen Ruf, weshalb fachlich ausgebildetes Personal vermehrt einen Bogen um sie macht», führt Brigitte T. weiter aus. Langjährige Pflegefachkräfte verlassen die Klinik, weil die Leitung nichts gegen die Zustände unternimmt.

Immer mehr wird auf temporäre Pflegefachkräfte gesetzt. «Es wird immer schwieriger, gut ausgebildetes Pflegepersonal einzustellen. Der Teufelskreis dreht sich immer weiter, schlussendlich auf Kosten der Patienten», findet Saskia J. Oft würden auch die Ärzte und deren Assistenten ziemlich überfordert wirken.

Die Leitung nehme die Reklamationen der Angestellten zwar auf, reagiere darauf jedoch entweder gar nicht oder genervt. «Sätze wie ‹Wenn es dir nicht passt, kannst du ja kündigen› fallen in der Klinik Zugersee oft», so Alain K., der mittlerweile in einer Psychiatrie in einem anderen Kanton arbeitet, weiter. Es wäre zu bedenken, ob Betten geschlossen werden müssten, findet Saskia J. Denn ihrer Ansicht nach, muss eine Klinik nicht nur Gewinn machen:

«Das eigentliche Kerngeschäft unseres Berufs ist der Beziehungsaufbau – das braucht Zeit. Zeit, die wir nicht haben.»

Temporär-Mitarbeitende regelmässig im Einsatz

Auf Anfrage nimmt Erich Baumann, CEO Triaplus AG, in Absprache mit dem Pflegedienstleiter Daniel Mohr und dem Chefarzt Michael Rufer als Vertreter der Klinikleitung, Stellung zu den Vorwürfen: «Grundsätzlich ist der Fachkräftemangel beim Pflegepersonal ein schweizweites Problem und eine grosse Herausforderung. In der Psychiatrie speziell betroffen ist der Akutbereich, so auch in der Klinik Zugersee.»

Erich Baumann

Um den Klinikalltag aufrechtzuerhalten und um die Mitarbeitenden zu entlasten, seien regelmässig Temporär-Mitarbeitende im Einsatz. Pausenablösungen seien, laut der Klinikleitung, durch Laufnachtwachen gewährleistet.

Baumann weiter:

«Um unser Personal zu schützen, werden in heiklen Situationen Einsatzkräfte der Polizei aufgeboten. Solche Situationen lassen sich auf Akutstationen nicht vermeiden.»

Zu Spitzenzeiten und im Zusammenhang mit der Coronapandemie käme es in psychiatrischen Kliniken immer wieder zu Platzknappheit. «Es kann ausnahmsweise notwendig sein, vorübergehend ein Rückzugs- oder Sitzungszimmer als Patientenzimmer zu nutzen. Diese werden in solchen Fällen als Standard-Zimmer mit einem Bett eingerichtet», fährt Baumann fort. Auf keinen Fall müsse jemand auf einer Matratze auf dem Boden liegen. Baumann versichert:

«Ein Sturz durch ein Fenster, bei dem sich eine Patientin verletzte, passierte 2018 und hat sofort entsprechende Massnahmen nach sich gezogen.»

Langjährige Mitarbeitende wurden gekündigt

«Die meisten unserer Pflegenden sind diplomierte Pflegefachkräfte. Unterstützt werden sie von den Temporär-Mitarbeitenden, die wir wegen des Fachkräftemangels benötigen», erklärt Baumann. Nicht in allen Fällen seien die temporären Mitarbeitenden in einer Psychiatrie, sondern in der Somatik oder in der Langzeitpflege ausgebildet worden. Sie könnten dem bestehenden Team jedoch eine Entlastung anbieten und ihre spezifische Expertise einbringen. Weiter dürften Auszubildende ab einem gewissen Zeitpunkt unter Aufsicht Medikamente an Patientinnen und Patienten verabreichen.

Es stimme auch, dass in der Klinik Zugersee einige langjährige Mitarbeitende gekündigt haben. «Die Gründe dafür sind individuell, haben aber auch mit dem gestiegenen Arbeitsdruck zu tun. Die Coronakrise hat die Situation weiter verschärft», räumt Baumann ein. Beispielsweise wurde in der Klinik in den ersten Monaten der Pandemie eine spezielle Coronastation für Patienten geführt, was eine hohe Zusatzbelastung bedeutete.

Triaplus ist die angespannte Situation bewusst

Des Weiteren setze die Klinikleitung seit Monaten laufend Verbesserungsmöglichkeiten um: «Ab Februar kommen auf den Stationen beispielsweise mehrere Aktivierungstherapeuten in Zusammenarbeit mit der Medizin zum Einsatz, was die Pflegeteams entlastet», verrät Baumann. Weiter gäbe es auch monetäre Benefits: zum Beispiel einen Zuschlag für die Pflegefachkräfte auf den Akutstationen. Erwähnen möchte die Klinikleitung auch die Resultate der Patientenfeedbacks, die auch 2021 positiv ausgefallen seien. Baumann versichert:

«Uns ist bewusst, dass die angespannte Situation zu Unzufriedenheit der Mitarbeitenden führt, darüber haben wir Meldungen erhalten. Wir nehmen Rückmeldungen von Mitarbeitenden ernst und bedauern, wenn im Einzelfall nicht vorbildlich auf eine mündliche Beanstandung reagiert wurde.»

Die Klinikmitarbeitenden könnten sich jederzeit an ihre Linien-Vorgesetzten oder an die Bereichsleitung wenden.

«Zudem werden Pflegeleitende in Führungsfragen durch den Pflegedienstleiter und zusätzlich durch das HR gecoacht. Wir legen grossen Wert auf eine offene und respektvolle Kommunikation», führt Baumann aus. Dennoch sei es möglich, dass in besonders hektischen Zeiten nicht immer perfekt informiert wird. Neu würden mehrere leitende Kaderpersonen auch vermehrt im Stationsalltag tätig sein, um die Patientenversorgung zu verbessern und den direkten Austausch mit dem Personal zu fördern.

Gesundheitsdirektion weiss von gewissen Schwierigkeiten

Beatrice Bill-Wyss, Delegierte des Verwaltungsrates/CEO der Klinik Meissenberg AG Zug antwortet in Absprache mit dem Medizinischen Leiter Peter Peiler und der Pflegedienstleiterin Monika Binder auf Anfrage:

«Die Corona-Pandemie bringt die Psychiatrie an ihre Grenzen. Die Bettenbelegung ist stets hoch und Wartelisten müssen geführt werden.»

Die Mitarbeitenden seien ihr wertvollstes Kapital und sie würden alles daran setzten, dass die Stellenpläne besetzt seien. Dies gelinge nicht immer, sodass auch auf temporäre Fachkräfte zurückgegriffen werden müsse. «Unsere Patientinnen werden weiterhin gut betreut. Zwar können einzelne Aufgaben durch den Personalmangel sistiert werden. Dabei handelt es sich jedoch meist um administrative Aufgaben», so Beatrice Bill-Wyss.

Die Zuger Gesundheitsdirektion äussert sich zu den Anschuldigungen auf Anfrage folgendermassen: «Über die beschriebenen Fälle wurden wir nicht direkt informiert, doch haben wir Kenntnis von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Pflegepersonal. Dies ist ein Problem, von dem alle psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz betroffen sind. Die Triaplus hat verschiedene Massnahmen ergriffen, um den Engpässen zu begegnen.» Die Ausführungen des Regierungsrats in der Interpellation würden sich auf die generelle Verfügbarkeit psychiatrischer Versorgungsangebote beziehen. Im stationären Bereich seien diese ausreichend gewesen.

«Die Triaplus AG und die Klinik Meissenberg sind eigenständige Institutionen, für die ein kantonaler Leistungsauftrag besteht. Der Kanton Zug ist nicht in die operativen Tätigkeiten involviert, die Mitarbeitenden sind auch keine Kantonsangestellten»,

heisst es weiter in der Antwort der Gesundheitsdirektion. Im Kanton Zug bestehe keine gesetzliche Vorgabe, wie viele Pflegefachpersonen pro Bett verfügbar sein müssten.

Das kantonale Amt für Gesundheit würde die Aufsichtsfunktion wahrnehmen und in regelmässigen Abständen Kontrollen durchführen. Die Gesundheitsdirektion treffe sich mit allen medizinischen Leistungserbringern mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung.

Auf anonyme Vorwürfe wird nicht eingegangen

«Auf anonym den Medien zugetragene Vorwürfe können wir nicht eingehen. Wir bitten alle Personen, welche Missstände melden möchten, mit uns in Kontakt zu treten», rät die Gesundheitsdirektion. Bei entsprechenden Beschwerden würden diese Fälle genauer geprüft und analysiert werden. Bei grösseren Mängeln würde eine Behebung verlangt oder in der Konsequenz ein disziplinarisches Verfahren eingeleitet.

*Namen der Redaktion bekannt.

