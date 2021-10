Aus Schul-Reihentests können neu Zertifikate erzeugt werden

Zug Reihentests an den Schulen werden fortgeführt – neu können daraus Zertifikate erzeugt werden Nach den Herbstferien startet im Kanton Zug ein entsprechender Pilotversuch. 01.10.2021, 11.19 Uhr

Getestet wird weiterhin ab der 4. Primarklasse bis und mit Sekundarstufe II, wie die kantonale Bildungsdirektion mitteilt. Bei den Lernenden der Berufsfachschulen erfolgen allfällige Tests in den Betrieben. Künftig sollen aus den Reihentests Coronazertifikate erzeugt werden können. Nach den Herbstferien startet dazu ein Pilotversuch. Dies führe zu Erleichterungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Reihentests und die ausserschulischen Testzentren würden entlastet, heisst es in der Mitteilung.