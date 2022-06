Zug Rosengesellschaft: Eine gemeinsame Leidenschaft für die Königin der Blumen Seit 1994 gibt es die «Rosengesellschaft Zug» bereits schon. Auf dem Guggi oberhalb des Zuger Postplatzes pflegt der Verein einen Rosengarten mit 200 Stöcken. Die Präsidentin Astrid Schwendimann erzählt. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 21.06.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Präsidentin der Rosengesellschaft Zug, Astrid Schwendimann, gibt Einblick in den Verein. Bild: Mathias Blattmann

(Zug, 13. Juni 2022)

«Vom Rosengarten aus hat man den schönsten Ausblick auf die Zuger Altstadt und den See», schwärmt Astrid Schwendimann. Sie ist seit 2015 Präsidentin der Rosengesellschaft Zug. Der Verein ist im Guggi beheimatet. Dort pflegen die 170 Mitglieder einen Rosengarten mit 200 Stöcken.

Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere zurück, als vor bald 30 Jahren 1994 die Schweizerische Gesellschaft der Rosenfreunde ihre Tagung in Zug abhielt. Die Stadt war überall farbenfroh mit Rosen geschmückt. Das ist der Tag, an dem man sich fragte: Warum nicht gleich in Zug eine eigene Rosenfreunde Gruppe gründen? Schwendimann erzählt:

«Viele schwärmen mir heute noch vor, wie toll es damals ausgesehen hat. Leider habe ich es persönlich nicht miterlebt.»

Die damals gegründete Rosenfreunde Gruppe ging 2014 über in einen eigenständigen Verein.

Ein Kulturgut

Seit 1998 pflegt der Verein die Rosengewächse oberhalb des Postplatzes, wobei darauf geachtet wird, dass die Rosen biologisch behandelt werden. Als Beispiel für biologische Mittel zählt die Präsidentin Effektive Mikroorganismen (EM), Algenmischung oder Fenchelöl auf. «Die Arbeit auf dem Guggi ist ein wichtiger, jedoch nicht der Hauptteil unseres Vereinslebens», so Schwendimann. Vorträge, Kurse, soziale Anlässe, Reisen im In- und Ausland gehören beispielsweise dazu.

«Uns ist es wichtig, dass die Geschichte der Rosen weitergeht, denn sie sind ein Kulturgut.»

Es werden Rosen mit einfachen Blüten gezüchtet – sogenannte Bienenweiden. «Da die reich gefüllten Blüten der historischen Rosen das Eindringen der Bienen zu den Staubgefässen verhindert, verzichten wir auf solche Sorten.» Der Zuger Werkhof unterstütze den Verein immer bei der Pflege des Areals, wofür die Mitglieder sehr dankbar seien.

Diese Rose, eine Apothekerrose, welche 79 n. Chr. von Plinius erwähnt wird. Bild: Mathias Blattmann

(Zug / 13.06.2022)

Jährlicher «Guggiapéro»

«Seit dem 6. 6. 2006 am ‹Sächsi› treffen sich die Mitglieder der Rosengesellschaft Zug jeweils am 6. 6. am ‹Sächsi› zum Apéro auf dem Guggi», erzählt die Präsidentin lachend. 2020 und 2021 fiel es aufgrund Corona und Regen ins Wasser. «Wir sind sehr glücklich, dass wir nach drei Jahren das Apéro durchführen konnten.»

Enge Zusammenarbeit

Zusammen mit vier weiteren Rosengesellschaften ist der Zuger Verein im Dachverband Rosengesellschaften Schweiz zusammengeschlossen. Die Präsidierenden der einzelnen Gesellschaften treffen sich mehrmals jährlich. «Wir arbeiten eng zusammen», so Astrid Schwendimann. Immer im Zweijahresrhythmus findet entweder eine gemeinsame Reise oder ein Symposium statt.

Die weltweite Rosengesellschaft, bei der auch Zug angehörig ist, hat neben der Schweiz weitere 38 Mitgliedsländer. Jährlich findet eine Versammlung statt.

Der Gesamtvorstand der Rosengesellschaft Zug (von links):

Marlen Tinner, Jeannette Simeon-Dubach, Astrid Schwendimann,

Isabelle Reinhart, Susanne Gerber. Bild: PD

Junge Mitglieder erwünscht

Was ist aber Astrid Schwendimanns persönlicher Bezug zu Rosen? Sie führt aus:

«Ich habe gerne Rosen und habe selber welche im Garten. Je länger ich mich mit ihnen auseinandersetze, desto spannender finde ich es, was ich noch alles über sie herausfinde.»

Über jüngere Mitglieder würde Sie sich sehr freuen, denn sie möchte die Begeisterung weitertragen. «Alle sind bei uns willkommen. Es braucht keinen Garten und auch keine Vorkenntnisse, um an unseren Kursen und Anlässen teilzunehmen.» Anfragen sind über die Website möglich oder man kann sich direkt bei ihr melden.

Weitere Infos unter www.rosengesellschaft.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen