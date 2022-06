Schlacht der Vereine findet am 2. und 3. Juli in Zug statt

Zug «Schlacht der Vereine»: Bei Spiel und Spass sich gegenseitig vernetzen Am Wochenende vom 2. und 3. Juli 2022 findet zum ersten Mal die Veranstaltung «Schlacht der Vereine» statt. Ziel dieses Sport- und Kulturanlasses in Zug ist die Vereinsförderung. Nora Baumgartner 09.06.2022, 05.00 Uhr

Die Vorstandsmitglieder Florian Chiaruzzi, Oliver Meier und Dogan Erdogan (von links) freuen sich auf die erstmalige Durchführung von «Schlacht der Vereine». Bild: Stefan Kaiser

Am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Juli 2022 findet erstmalig der Anlass «Schlacht der Vereine» statt. Er wird in der Leichtathletikanlage Allmend in Zug durchgeführt. Anmelden können sich zirka 80 bis 100 Vereine aus Zug und der ganzen Schweiz. Sie werden 20 kreative Spiele absolvieren. Diese sind in drei Kategorien aufgeteilt: Sport, Wissen und Geschicklichkeit. Die Zielgruppe sind Teilnehmer ab 16 Jahren. Vorstandsmitglied Dogan Erdogan erklärt:

«Man muss keine Sportskanone sein. Bei allen Spielen steht der Spass im Vordergrund.»

«Crazy Pong» und «Angry Birds»

Die Spiele werden auf zwei Tage verteilt. Es ist auch möglich, nur an einem von beiden Tagen zu kommen und alle 20 Spiele zu absolvieren. Am Anlass werden Fantasiespiele wie Crazy Pong – ein Pingpong-Spiel, bei dem die Schläger durch diverse Alltagsgegenstände ersetzt werden – oder Angry Birds – Dosenwerfen – gespielt.

Es werden jeweils zwei Teams von sechs bis zehn Spielern gegeneinander antreten und erhalten entsprechende Punkte. Am Schluss werden in jeder Kategorie und in allen Kategorien zusammengerechnet die besten drei Vereine ausgezeichnet. Die jeweiligen Sieger erhalten einen Pokal.

Es gibt auch die Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und an den Ständen zu verpflegen. Vor Ort werden bis zu 80 Helfer sein. Zuschauer sind erwünscht. Am Samstag um 22 Uhr findet eine Afterparty in der Academy Arena statt. Alle Teilnehmenden haben einen Gratiseintritt. «Wir wollen das Geleistete vom Tag feiern», so Dogan Erdogan. Für den gesamten Anlass wünscht er sich:

«Ein unvergessliches und lustiges Wochenende für alle Teilnehmenden.»

Die drei Freunde Oliver Meier, Florian Chiaruzzi und Dogan Erdogan (von links) haben zusammen Spass auf der Leichtathletikanlage in Zug. Bild: Stefan Kaiser

Inspiriert von «Schlag den Raab»

«Schlacht der Vereine» wurde inspiriert von der ehemaligen Fernsehsendung «Schlag den Raab» auf ProSieben, in der ein Kandidat im Zweikampf gegen den prominenten Fernsehstar Stefan Raab antritt. Dabei geht es um Geschick, Sport, Wissen und Wagemut.

Gegründet wurde der Verein 2020 mit Sitz in Zug. Zum Vorstand gehören Florian Chiaruzzi (Präsident), Oliver Meier und Dogan Erdogan. Sie alle sind selber in Vereinen zugehörig und haben einen Bezug zur Zentralschweiz. «Das Vereinsleben ist für mich ein Ausgleich zum Alltag», so Erdogan. Er selber ist als Buchhalter tätig.

Jeder Verein kann mitmachen, sei es ein Musik- oder Sportverein. «Schlacht der Vereine» soll eine Plattform für Vereine sein, um sich gegenseitig zu vernetzen und unterstützen.

«Schlacht der Vereine» findet am 2. und 3. Juli im Leichtathletikstadion Zug statt. Bereits 70 Prozent der Plätze sind ausverkauft. Bei sehr regnerischem Wetter wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben. Dies wird allen Teams frühestmöglich mitgeteilt. Anmelden kann man sich noch bis am 25. Juni 2022 unter www.schlachtdervereine.ch.