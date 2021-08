20-jähriges Bestehen der Zuger Spezialseelsorge Seelsam

Zug «Seelsam» lädt zu einem Tag mit Nik Hartmann Die ökumenische Zuger Spezialseelsorge Seelsam feiert ihr 20-Jähriges und hat den Zuger TV-Mann für einen Erlebnistag gewinnen können. Andreas Faessler 20.08.2021, 05.00 Uhr

«Seelsam», die ökumenische Seelsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen im Kanton Zug, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. «Seelsam» wird von der katholischen und der reformierten Kirche getragen und ergänzt mit seinen Diensten die Pfarreien und Bezirkskirchgemeinden. Am Anfang von «Seelsam» standen einige Eltern von Kindern mit einer Behinderung, die in Steinhausen gemeinsam ökumenische Gottesdienste eigens für ihre Kinder gestalten konnten. Dieses Angebot erfreute sich bald so grosser Beliebtheit, dass schliesslich 2001 eine ökumenische Spezialseelsorgestelle für Menschen mit einer Beeinträchtigung ins Leben gerufen wurde.

«Seelsam» steht Betroffenen und Angehörigen in allen Lebenslagen bei, bietet ihnen ein offenes Ohr und Unterstützung, besucht und begleitet kranke und sterbende Menschen mit einer Einschränkung oder organisiert Gottesdienste, Besinnungswochenenden, diverse Freizeitaktivitäten und gibt heilpädagogischen Religionsunterricht. Heute wird die Fachstelle Seelsam von der katholischen Seelsorgerin Andrea Koster Stadler und vom reformierten Pfarrer Ruedi Hofer geleitet.

Schifffahrt und Grillieren

Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist das grosse Fest am 18. September. Einen besonderen Anlass im Rahmen des Jubiläums gibt es jedoch bereits am kommenden Samstag, 28. August. Dann heisst es «auf See und an Land mit Nik Hartmann». Der bekannte Zuger TV-Mann ist selbst Vater eines Sohnes mit Beeinträchtigung und ist Botschafter für «Seelsam». Die Fachstelle lädt ein, gemeinsam mit Nik Hartmann auf eine Schifffahrt zu gehen. Er wird mit Erzählungen, Filmausschnitten und vielen Gelegenheiten zum Austausch für Unterhaltung sorgen. Er gibt Autogramme und steht für Selfies zur Verfügung. Treffpunkt für die Schifffahrt ist um 9.30 Uhr am Schiffsteg Zug. Rückkehr ist um 11.52 Uhr. Um 12.15 sind alle eingeladen zum Grillieren im Park an der Landhausstrasse 15 in Baar. Um Anmeldung für den Anlass wird gebeten bis 24. August bei Andrea Koster (Tel. 079 193 29 68 oder andrea.koster@zg.kath.ch). Weitere Informationen unter www.seelsam.ch.