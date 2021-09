Zug soll das Schweizer Zentrum für Cybersicherheit werden

Digitaler Raum Ein nationales Zentrum für Cybersicherheit soll das Crypto Valley Zug in die erste Liga katapultieren In der Schweiz fehlt eine Institution, die die Sicherheit digitaler Produkte prüft. Dafür wollen die Verantwortlichen die besten Köpfe nach Zug holen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ziel ist ehrgeizig, die ersten Schritte zur Realisierung des Nationalen Testzentrums für Cybersicherheit NTC im Kanton Zug bereits getan. Nichts anderes als eine Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (Empa) im Bereich der Cybersicherheit soll das aufzubauende Testzentrum werden. «Dieses Testzentrum soll, wie die Empa, international mit allen wichtigen Partnerorganisationen zusammenarbeiten und weltweit anerkannt sein», erklärt Finanzdirektor Heinz Tännler.

Cybersecurity ist im Kanton Zug ein grosses Thema. Es soll das Nationale Testzentrum für Cybersicherheit (NTC) entstehen. Bild: Christian Beutler / Keystone

Kernaufgabe des NTC wird sein, vernetzte Komponenten auf ihre Cybersicherheit hin zu prüfen. «Diese Prüfungen werden im Auftrag von Unternehmen aus der Privatwirtschaft, der Verwaltung, aber auch von Hochschulen oder NGO (Non Governmental Organization) vorgenommen», so Tännler. Einen ersten Auftrag hat das NTC bereits erfolgreich ausgeführt.

«Im Auftrag des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) hat das NTC beispielsweise die Funktionalitäten und Sicherheit des Schweizer Covid-Zertifikatsystems geprüft. Die Prüfung dieses für Bevölkerung und Wirtschaft sehr wichtigen Systems wurde trotz hohem zeitlichen Druck durchgeführt.»

Dadurch habe das Zentrum gezeigt, welche Leistungen nur schon in der Pilotphase möglich seien.

Ein Konzeptpapier war der Auslöser

Der Regierungsrat will den Aufbau des NTC mit 7,55 Millionen Franken unterstützen und beantragt dem Kantonsrat im Rahmen des Programms Zug+ einen entsprechenden Kredit. Im Mai dieses Jahres hat der Kantonsrat von einem Zwischenbericht der Regierung zu Zug+ Kenntnis genommen. Darin informierte der Regierungsrat über Umfang und Stand des Projekts NTC. Für das Programm Zug+ erarbeitete der Regierungsrat Projekte, für die Machbarkeitsanalysen erstellt wurden – auch für ein nationales Testinstitut für Cybersicherheit.

Warum Zug? Aufgrund des ausgearbeiteten Konzeptpapiers zur Schaffung einer nationalen Prüfstelle wurde die Zuger Finanzdirektion im vergangenen Jahr zusammen mit Mitgliedern der Leitungsdelegation «Cybersecurity Initiative des Kantons Zug» beim Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements vorstellig und hat ihre Dienste sowie Zug als möglichen Standort angeboten. Denn laut Heinz Tännler sei denkbar, dass das NTC im Technologiecluster der V-Zug in der Stadt oder in der Suurstoffi in Rotkreuz angesiedelt werden könnte. «Zumindest sind das valable Optionen», so Tännler. Evaluiert würden auch weitere Standorte.

Der Kanton Zug dürfte von der Ansiedlung des NCT stark profitieren. Der Finanzdirektor führt aus:

«Wir möchten in diesem Bereich einen wertvollen Input leisten und mit der hiesigen Ansiedlung dieser Institute den Denk- und Werkplatz Zug noch attraktiver machen.»

führt der Finanzdirektor aus. Das NTC dürfte in den kommenden drei bis fünf Jahren bis zu 50 der besten Köpfe auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit nach Zug bringen. Hinzu kommt, dass die Zusammenarbeit mit internationalen Cyberlaboren Innovation und Forschung im Crypto Valley Zug antreiben werden. Das NTC passe thematisch zu den in Zug angesiedelten Unternehmen der Fintech- und Blockchain-Branche. Aber nicht nur für Unternehmen sei das NTC eine Chance. Ziel sei nämlich auch, die ETH Zürich ins Projekt einzubinden. Und nicht zuletzt habe ein Zentrum für Cybersicherheit eine präventive Wirkung, weshalb die Zuger Polizei auch in die Vereinsstruktur eingebunden werden solle.

Ein Angebot für KMU Unter dem Namen «ITSec4KMU» will der Regierungsrat eine Anlaufstelle schaffen, bei der die KMU Hilfe und Rat gegen Angriffe aus dem Cyberspace erhalten. Dafür soll der Kantonsrat rund 1,4 Millionen Franken sprechen. Das Angebot stammt auch aus der Ideenküche Zug+. Durch das Angebot, das sich aus den drei Bereichen «Plattform», «Netzwerk» und «eigene Angebote» zusammensetzt, sollen die KMU in der Schweiz motiviert werden, sich mit dem Thema Cybersicherheit auseinanderzusetzen und minimale Schutzmassnahmen umzusetzen. Die Plattform dient als zentrales Präsentations-, Informations- und Kommunikationsmedium. Das Netzwerk setzt sich, neben den KMU selbst, aus verschiedenen Akteuren, die im Bereich Cybersicherheit für KMU in der Schweiz aktiv sind, zusammen (Verbände, Bund, Kantone, Universitäten, Fachhochschulen). Weiter werden als gezielte Ergänzungen zu bereits vorhandenen Hilfestellungen eigene Angebote entwickelt. Nach der Projektumsetzung in der Deutschschweiz soll eine Ausweitung auf die französisch sprechende sowie auf die italienische Schweiz erfolgen.

Unabhängigkeit des Instituts gewährleisten

«Nur die Finanzierung durch die öffentliche Hand ermöglicht den Aufbau eines unabhängigen und vertrauenswürdigen Instituts», ist Heinz Tännler überzeugt. Die Finanzierung einzig aufgrund von Einnahmen aus Prüfaufträgen dürfte schwierig sein. Auch vor dem Hintergrund, dass vielfach kein wirklicher Auftraggeber vorhanden ist, der die Kosten tragen würde. Zu denken sei hier an Aufträge mehrerer Kantone zusammen oder an solche von Verbänden oder Institutionen. Hier dürften sich kaum Einzelne finden lassen, die die Kosten vollumfänglich tragen. Hier sei eine Grundfinanzierung – auch Anschubfinanzierung – nötig. Nach der Anschubfinanzierung soll der Trägerverein des Instituts selbsttragend sein.

Mittlerweile hat das Zuger Projekt auch Schützenhilfe aus dem eidgenössischen Parlament erhalten. Nationalrat Franz Grüter (SVP/Luzern) und 46 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner haben im Dezember 2020 eine Motion eingereicht, in der sie die langfristige und substanziell finanzielle Beteiligung des Bundes beim Aufbau und Betrieb des Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit verlangen.