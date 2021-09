Zug Stadträtin Vroni Straub verzichtet auf eine erneute Kandidatur Stadträtin Vroni Straub (CSP) tritt bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht mehr an. 07.09.2021, 10.20 Uhr

«2023 werde ich 60 Jahre alt. Gerne möchte ich nach einem langen und intensiven Arbeitsleben – früher als Hebamme und in den letzten 11 Jahren als Stadträtin – mehr Zeit mit meinem Mann und meiner Familie und vermehrt auch mit Freundinnen und Freunden verbringen», begründet Vroni Straub ihren Entscheid in einer Medienmitteilung. «Es fällt mir nicht leicht, die Menschen in meinem Departement sind mir ans Herz gewachsen.» Vroni Straub führt aktuell das städtische Bildungsdepartement und amtet als Stadtratsvizepräsidentin.