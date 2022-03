Stadttunnel Zug und Umfahrung Unterägeri sind im Richtplan

Zug Stadttunnel, Umfahrung Unterägeri und Streichung von Weilern: Diese Richtplanänderungen plant der Kanton In den Zuger Gemeinden laufen derzeit die Ortsplanungsrevisionen, weshalb verschiedene Anträge zu Infrastruktur und Verkehr bei der Baudirektion eingingen. Vanessa Varisco 17.03.2022, 17.53 Uhr

Der Weiler St. Wolfgang (hier der Ochsenlohn) wird aus dem Richtplan entfernt. Stefan Kaiser (Hünenberg, 17. März 2022)

Wenn es um die Ortsplanungsrevision geht, sind die Zuger Gemeinden proaktiv: Aus Berg und Tal gingen zehn Anträge dazu beim Kanton ein. Dieser ändert nun den Richtplan. Vom 19. März bis zum 17. Mai liegt der Plan zur öffentlichen Mitwirkung auf. Zwei Themen dürften von besonderem Interesse sein für die Bevölkerung: die Umfahrung Unterägeri und der Zentrumstunnel durch die Stadt Zug.

Florian Weber.

Die Baudirektion stellt die Richtplanänderung an einer Medienkonferenz am Donnerstagmorgen vor. Regierungsrat Florian Weber zeigt sich überzeugt, dass die erwähnten zwei Projekte wichtig sind. «Nichts tun hilft den Gemeinden nicht, und die Projekte werten die Zentren auf», erläutert er. Die Mitwirkung würde nun zeigen, wie stark die Projekte verankert sind.

Umfahrung Unterägeri: Gemeinde will Projekt vorantreiben

Der Gemeinderat Unterägeri stellte im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision fest, dass die zurzeit eingetragene Umfahrung im Widerspruch mit der Entwicklung steht. Eine Variante sah zum Beispiel einen unterirdischen Kreisel bei der Migros vor, von wo aus man den Dorfkern umfahren und am Seeufer wieder auf die reguläre Strasse einbiegen würde. «Die Gemeinde stellte deshalb den Antrag, alle Varianten bis auf 10a zu streichen», schildert Kantonsplaner René Hutter.

Besagte Variante 10a führt von der Tennishalle eingangs Dorf um den Dorfkern bis zum See. Diese Option kostet rund 310 Millionen Franken und habe durch ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie eine mittellange Strecke überzeugt. Gemäss Hutter unterstützt man die Einwände der Gemeinde und schlägt deshalb vor, den Absatz zu streichen, demzufolge verschiedene Varianten geprüft werden sollen. Der Baubeginn soll weiterhin vor 2035 erfolgen.

Direkt neben dem Ägerisee beim Parkplatz soll das Ostportal der Umfahrung in Unterägeri entstehen. Bild: Mathias Blattmann (Unterägeri, 18. Februar 2022)

Zentrumstunnel Zug: Kosten von 600 Millionen Franken

Der Zuger Stadtrat hat das «Konzept Mobilität + Freiraum» entworfen, in dem einem «einfachen» Tunnel eine Schlüsselrolle zukommt. Der Stadttunnel könne zu einer Verkehrsreduktion im Zentrum führen. Der Stadtrat sieht einen Tunnel mit Portalen beim Casino sowie beim Hotel City Garden vor. Von dort aus soll eine oberirdische Strasse zum Gubelloch führen. «Sicherlich müsste ein Stadttunnel mit flankierenden Massnahmen versehen werden», erklärt Hutter.

Das Zentrum der Stadt Zug könnte mit einem Tunnel entlastet werden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Dezember 2020)

Für einen Stadttunnel arbeitete man in der Vergangenheit verschiedene Optionen aus. «Von den 24 strich man zuletzt 21 Varianten, da sie aus verschiedenen Gründen nicht gepasst haben», so der Kantonsplaner. Diese drei Varianten hat man gegeneinander abgewogen und entschieden, dass jene Variante, die zum Gubelloch führt, die beste sei. Grund dafür ist, dass er sich städtebaulich gut einfügt und am wenigsten Wohnquartiere tangiert – das Guthirtquartier wird zum Beispiel umfahren. Nachteil: Wegen der Länge von 2,1 Kilometern ist er mit geschätzten Kosten von 600 Millionen Franken die teuerste Version.

Kanton kann es sich leisten zu investieren

Die geplanten Investitionen sind so gross, dass sie die Spezialfinanzierung, wie sie üblicherweise für Strassenprojekte vorgesehen ist, überstrapazieren. Deshalb sollen Zentrumstunnel und Umfahrung ausschliesslich über Verwaltungsrechnung finanziert werden, gibt Finanzdirektor Heinz Tännler an der Medienkonferenz Auskunft.

Heinz Tännler.

Leisten kann sich das der Kanton Zug, 2020 schloss man mit einem Rekordergebnis von 285 Millionen Franken und auch in Zukunft rechnet man mit Überschüssen in dreistelliger Millionenhöhe. Bis 2028 sollen die liquiden Mittel auf 2,6 Milliarden angestiegen sein. «Die finanzielle Ausgangslage ist ausgezeichnet», summiert Tännler. Die Finanzierung der Projekte Umfahrung und Zentrumstunnel sollen dem Kantonsrat als Rahmenkredit parallel zur Richtplanänderung zum Beschluss vorgelegt werden. Das könnte im Frühling 2023 der Fall sein.

Ennetsee: Einige Weiler werden gestrichen, Kiesabbau wird neu aufgerollt

Neben den beiden Dauerbrennern Umfahrung und Stadttunnel ist in der Richtplanänderung die Streichung von acht Weilern vorgesehen. Letzteres ist nötig aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids, der vorgibt, dass ein Weiler mindestens fünf bewohnte Gebäude umfassen muss. Der Weiler St.Wolfgang Ochsenlohn in Hünenberg beispielsweise ist zu klein und wird aus dem Richtplan gestrichen.

Auch der Kiesabbau bewegt die Kantonalpolitik. Weil das Bundesgericht eine Beschwerde gegen die Festsetzung des Abbaugebiets Hatwil/Hubletzen in Cham guthiess, muss der Kanton zwei vom Gericht aufgeworfenen Fragen vertieft nachgehen. Das Kieskonzept soll nach wie vor bis 2025 revidiert werden. Im Rahmen des zu überarbeiteten Konzepts seien neben den vertieften Abklärungen zu Hatwil auch neue Abbaugebiete in Menzingen und Neuheim zu prüfen.

Der Kiesabbau im Chamer Hatwil ist seit längerem ein Politikum. Archivbild: Werner Schelbert

Weitere Informationen zur Richtplananpassung gibt es unter: www.zg.ch/richtplan.