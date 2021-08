Zug Stefan Ziegler wird neuer Leiter des Kantonalen Sozialamts Der Nachfolger von Jris Bischof tritt seine Stelle am 1. Januar 2022 an. Gegenwärtig leitet Ziegler den Kantonalen Sozialdienst des Kantons Aargau. 30.08.2021, 11.45 Uhr

Stefan Ziegler. Bild: PD

(rh) «Mit Stefan Ziegler konnte der Kanton Zug einen Generalisten mit universitärer Grundbildung und zahlreichen Weiterbildungen in den Bereichen Betriebswirtschaft, öffentliche Finanzen, Informatik und Personalwesen für sich gewinnen», schreibt die Direktion des Innern in einer Medienmitteilung. Stefan Ziegler übernimmt die Leitung des Kantonalen Sozialamtes als Nachfolger von Jris Bischof. Stefan Ziegler verfüge über eine breite Berufserfahrung in unterschiedlichen Branchen und Leitungsfunktionen, kenne die Rahmenbedingungen von Verwaltung und Politik und konzentriere seine Karriere seit rund zehn Jahren auf den Sozialbereich. Er sei ausserdem auf Ressourcenprozesse und Change-Management im öffentlich-rechtlichen Umfeld spezialisiert.

Seit 2016 leitet Stefan Ziegler den Kantonalen Sozialdienst des Kantons Aargau mit rund 180 Mitarbeitenden. Davor war er während vier Jahren als stellvertretender Amtschef beim Kantonalen Sozialamt des Kantons Zürich tätig. Der 58-Jährige ist verheiratet, Vater eines Sohnes und lebt in Langnau am Albis. Er wird seine Stelle am 1. Januar 2022 antreten. Ad interim wird das Amt weiterhin von Claudia Schwager geleitet.