Pornografie-Bilder: Mann aus Zug droht Landesverweis

Zug Strafgericht stellt Katalogtat fest und verweist Mann des Landes Ein Einzelrichter am Zuger Strafgericht hat einen Mann wegen Kinderpornografie erstinstanzlich verurteilt. Da es sich um eine sogenannte Katalogtat handelt, folgt dem Schuldspruch ein fünfjähriger Landesverweis. Marco Morosoli 20.12.2021, 19.38 Uhr

Um der Ausbreitung des Coronavirus einen Riegel zu schieben, sassen am Montagmorgen (20. Dezember 2021) der Beschuldigte, sein Verteidiger, ein Staatsanwalt und eine Staatsanwältin einmal mehr in einer Art Boxen, die links und rechts von Plexiglasscheiben gegeneinander abgegrenzt sind. Der prozessrechtlichen Maxime folgend, hatte jeder in den Boxen Anwesende seinen Einsatz. Dazu durfte man die Maske abnehmen. Sonst gehörte bei dieser Verhandlung in Sachen Staatsanwaltschaft Zug gegen einen Mann aus Vorderasien, dem verschiedene Delikte im Bereich Kinderpornografie und Pornografie vorgeworfen wurden, Mund-und-Nasen-Schutz zur verpflichtenden Kleiderordnung.

Ob bei einer solchen Anordnung immer alles für alle verständlich ist, muss hier dahingestellt bleiben. Den besten Platz im Saal hatte der Einzelrichter in Strafsachen. Alle sich äussernden Prozessbeteiligten redeten in seine Richtung, und der ausserordentliche Richter nahm dann auch für sich in Anspruch, bei der Urteilsbegründung den zeitlich wohl längsten Vortrag zu halten. Er erledigte dies in geschliffener Manier, fast ohne Unterbruch, aber keinesfalls monoton. Diese Fähigkeit dürfte sich der Richter in seinem früheren Job als Staatsanwalt angeeignet haben. In einem Verfahren im Frühling dieses Jahres hielt er in einem Wirtschaftsfall ein Plädoyer, das einen Tag lang dauerte.

Das Prozessthema bei der Verhandlung am Montag drehte sich um einen 25-jährigen Mann. In den Jahren 2019 und 2020 soll der vorläufig aufgenommene Flüchtling laut Gerichtsakten bei verschiedenen Gelegenheiten pornografisches Material aus dem digitalen Netz auf seinem Smartphone speichert haben. Zudem habe er sich mittels Chat-Nachrichten mit Minderjährigen ausgetauscht. Diese Minderjährigen soll er auch zu sexuellen Handlungen verleitet haben. Im Weiteren soll der Mann ein Bild einer Penetration zwischen einem Mann und einer Eselin heruntergeladen haben. Die jenseits der Legalität dokumentierten Bilder und Dateien dürften auch Bestandteil der Untersuchungsakten sein.

Der Beschuldigte hat sich ein unabhängiges Leben aufgebaut

Der amtliche Verteidiger versuchte nach Kräften, die Handlungen des Mannes aus Vorderasien zu entkräften. Wohlwissend, dass Bilder ab und an jedoch sehr schwer weggeschoben werden können. Der erfahrene Anwalt wehrte sich auch gegen das lebenslängliche Tätigkeitsverbot als Zusatzstrafe. Er rief dabei auch in Erinnerung, das bei den Vorwürfen an die Adresse seines Mandanten zu überprüfen sei, wann eine Tat als unumkehrbar zu taxieren sei. Der vorläufig Aufgenommene falle auch unter die Kategorie persönlicher Härtefall, bei dem von einem Landesverweis abzusehen sei.

Er erwähnte dabei seine Deutschkenntnisse, seine abgeschlossene Lehre und den Umstand, dass er mittlerweile selber für seinen Lebensunterhalt sorge. Kürzlich habe er auch eine kleine eigene Wohnung bezogen. Der Anwalt des Beschuldigten sagte dann abschliessend: «Er fällt dem Staat nicht zur Last.»

Dann kam der Urteilsvortrag des urteilenden Richters. Er folgte dabei dem von ihm gefassten Urteil. Dieses liegt aber erst im Dispositiv vor. Das heisst: Der Richter bewertete die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Vorwürfe. Er musste auch die Einwürfe der Verteidigung zur Kenntnis nehmen. Letztlich musste er sich ein Urteil bilden.

Die entscheidende Frage

Bei der Präsentation des Urteils hielt er sich an eine Linie, indem er alle ihm relevanten Dinge abarbeitete. Solche Urteilssprüche beinhalten aber nicht nur rechtliche Einordnungen, sondern es gab auch etwas Mathematik. Wie gebannt hörten die Anwesenden seine Einschätzungen. Die wirklich absolut entscheidende Frage – zumindest für den Beschuldigten – ist die Sache mit dem Landesverweis.

Seit 2016 gibt es sogenannte Katalogstrafen. Dieser umfassende Katalog steht im Bereich des Artikels 66 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Wer diesen Artikel konzentriert durchliest, der weiss, ohne Schweizer Pass braucht es nicht sehr viel kriminelle Energie, und der Landesverweis ist die Konsequenz. Das war auch beim vorläufig Aufgenommenen der Fall. Der Einzelrichter titulierte das Verschulden des Mannes aus Vorderasien als «keinen besonders leichten Fall».

Er billigte dem Beschuldigten zu, dass die Wegweisung mit einer bestimmten Härte verbunden sei. In sein Geburtsland könne er zurückkehren, da dort in einer grossen Stadt praktisch seine ganze Familie wohne, in der Schweiz sei er hingegen ein «Sicherheitsrisiko».