Zug: Streit zwischen Jogger und Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen Im Morgenverkehr sind ein Mann und eine Frau gleich zweimal aneinandergeraten. Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen machen, werden Zeugen gesucht.

(haz/pd) Das erste Aufeinandertreffen der 44-jährigen Autofahrerin und des 35-jährigen Joggers war am Dienstagmorgen, 17. September 2019, kurz nach 7.45 Uhr, bei der Einmündung der Zugerbergstrasse in die Artherstrasse. Beim dortigen Fussgängerstreifen kamen sich laut Mitteilung der Zuger Polizei die beiden in die Quere, worauf es zu einem kurzen Disput kam. Während die Autolenkerin ihre Fahrt via Arther-und Grabenstrasse zum Kolinplatz und von dort in die Zeughausgasse fortsetzte, lief der Jogger in die Sankt-Oswalds-Gasse und von dort ebenfalls in die Zeughausgasse.

Da beide fast gleichzeitig in der besagten Zeughausgasse ankamen, kam es kurz vor 8 Uhr zum zweiten Aufeinandertreffen. Dabei dürfte es nicht nur zu einem erneuten Disput, sondern auch zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Jogger gekommen sein. Während die 44-jährige Lenkerin weiterfuhr, alarmierte der Jogger die Polizei und begab sich anschliessend zur Kontrolle selbstständig ins Spital.

Zeugenaufruf

Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeugen.

Personen, die entweder an der Zugerbergstrasse oder in der Zeughausgasse den Disput zwischen der Autofahrerin und dem Jogger beobachtet oder Angaben zum Hergang machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale zu melden (Telefon 041 728 41 41). Gesucht wird insbesondere auch der Lenker oder die Lenkerin eines dunklen Autos, welches in der Zeughausgasse hinter den Beteiligten fuhr.