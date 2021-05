Verkehr Ein Baarer Student regt Steuervorteile für Personen ohne Auto an – gegen den Clinch auf Zuger Strassen Marco de Koning (24) hat seine Masterarbeit über die Förderung des Langsamverkehrs in Baar, Cham und Zug geschrieben. Bei seinen Recherchen musste er sich auch gegen Vorhaltungen wehren. Raphael Biermayr 25.05.2021, 16.30 Uhr

«Es wird sich zeigen, wann die Stadtlandschaft Zug als Kopenhagen der Schweiz bezeichnet werden kann», steht in der Masterarbeit des Baarers Marco de Koning. Kopenhagen gilt als vorbildlich, was die Förderung des Veloverkehrs anbelangt. Der Aussenstehende mag sich nun fragen: Ist die Stadt Zug also auf gutem Weg dazu, es der dänischen Hauptstadt gleichzutun? Das ist die falsche Frage. Denn es geht nicht um die Stadt allein. Marco de Koning hat sich in seiner Arbeit am Geographischen Institut der Universität Zürich der Förderung des Veloverkehrs in Zug, Baar und Cham angenommen. In diesem Raum wohnt über die Hälfte der Kantonsbevölkerung.

Marco de Koning am Bahnhof Baar. Bild: Patrick Hürlimann (19. Mai 2021)

Wer die Arbeit liest, spürt eine gewisse Ernüchterung heraus. Diesen Eindruck bestätigt der Autor, wenngleich er sich bei der Arbeit selbstverständlich nicht von seinen Gefühlen habe leiten lassen dürfen. «Immerhin 25 Prozent der Pendler im Kanton sind zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs. Doch diesem Umstand wird kaum Rechnung getragen, obwohl die Voraussetzungen in der Ebene hervorragend sind», führt Marco de Koning aus. Bezeichnend dafür sei die Tatsache, dass Velofahrer seit dem 1. Januar in der Schweiz an bezeichneten roten Ampeln rechts abbiegen dürfen, aber im Kanton Zug bislang kaum solche Schilder angebracht worden seien. «In Zürich ist das ganz anders», weiss der Student aus seiner alltäglichen Feldforschung.

Jede Gemeinde schaut für sich

Als er sich in die Materie vertiefte und mit Fachpersonen der erwähnten Gemeinden, des Kantons und von Interessengruppen sprach, stiess er auf eine Haltung, die er als Bürger nicht so stark wahrnehmen würde: Gärtlidenken. Ein Beispiel? «Cham fordert von grösseren Firmen ein Mobilitätskonzept ein. Baar und Zug machen das hingegen nicht. So kann gar nicht einheitlich geplant werden.»

Marco de Koning erkennt beim Velofahren keine Gemeindegrenzen. Wenn der Fussball-Nachwuchstrainer die wenigen Minuten von Baar zu den Einheiten nach Zug und retour fahre, nehme er keinen Unterschied wahr. Die Schlussfolgerung des 24-Jährigen:

«Man muss den Verkehr grösser denken, als Stadtraum über die Gemeinden in der Ebene hinweg.»

Dass Baar sich dagegen wehre, trotz seiner 25'000 Einwohner als Stadt gesehen zu werden, sei da nicht hilfreich.

Marco de Koning. Bild: Patrick Hürlimann (19. Mai 2021)

Marco de Konings Ansatz ist nicht überraschend und auch nicht neu. Das kantonale Amt für Raum und Verkehr skizziert seit einigen Jahren ein Modell mit Ballungsräumen und deutlich weniger Gemeinden. Auch der eingangs erwähnte Link zu Kopenhagen stammt aus der Verwaltung. Gegenwärtig arbeitet der Kanton ein Mobilitätskonzept aus, auf das auch Marco de Koning gespannt ist. Er regt zudem an, dass im Richtplan verankert wird: Die Planung des Fuss- und Veloverkehrs soll sich nicht wie bis anhin nach der Grösse der Nachfrage richten, sondern sogenannt angebotsorientiert sein. Dem Langsamverkehr soll also grundsätzlich mehr Gewicht beigemessen werden.

Gratis mit dem Velo in die Stadtbahn

Die 226 Seiten der Masterarbeit handeln nicht nur von Wunschbildern unter geänderten Richtlinien, sondern zeigen auch praktische Ansätze auf, wie der Veloverkehr gefördert werden könnte. Nach de Konings Überzeugung wäre es nicht besonders wirkungsvoll, Autofahrer durch Verteuerungen zu bestrafen; besser wäre es, den Umstieg attraktiver zu gestalten. So wäre – neben grundsätzlichen Mehrausgaben für die Infrastruktur – beispielsweise ein Steuervorteil für Personen ohne Auto denkbar. Oder die Gratisbeförderung von Velos in der Stadtbahn. Im Weiteren schlägt de Koning die Schaffung einer gemeindeübergreifenden Kommission für den Fuss- und Veloverkehr vor, die gegenüber dem Kanton eine beratende Position einnehmen würde.

Verkehr ist in Ballungsräumen eines der brennendsten Themen und deshalb stets politisch aufgeladen. Das hat auch Marco de Koning erfahren. An der Universität und während Interviews mit Fachpersonen sei ihm vorgehalten worden, mittels dieser Masterarbeit einer allfälligen politischen Karriere Vorschub zu leisten. «Das ist Quatsch», sagt der 24-Jährige. Er sitze zwar in der Verkehrs- und Tiefbaukommission der Gemeinde Baar, hege darüber hinaus aber keine politischen Ambitionen.

«Mir ging es darum, eine Arbeit mit einem gesellschaftlichen Nutzen zu verfassen.»

Ob sie diesem Vorsatz gerecht wird, wird die Zukunft zeigen. Zeit ist das entscheidende Stichwort bei diesem Thema, das das Stadtzuger Parlament bereits seit 1991 umtreibt, wie de Koning in seiner Masterthesis aufzeigt. Der Autor kommt in seiner Arbeit zum Schluss, dass es «noch ein langer Weg werden dürfte», ehe die eingangs erwähnte Stadtlandschaft Zug sich mit Kopenhagen messen könnte.