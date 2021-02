Zug Tenerolager 2021 – die Vorbereitungen laufen trotz Corona Die traditionellen, vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung organisierten Sportcamps finden vom 4. bis 10. Juli (Boys) und vom 11. bis 17. Juli (Girls) statt. Die Organisatoren erarbeiten umfassende Coronaschutzkonzepte. 04.02.2021, 16.07 Uhr

(cro) Das alljährlich stattfindende Zeltlager in Tenero ist der Inbegriff für Zuger Sporttradition. Über 13'000 Buben und Mädchen aus dem ganzen Kanton Zug sind im Laufe der letzten 55 Jahre nach Tenero gereist und haben dort in Ferienstimmung eine Woche lang Sport getrieben und Spass gehabt, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.