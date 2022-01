Ute Haferburg wird neue Intendantin des Theater Casino in Zug

Kultur Theater Casino Zug: Neue Intendanz steht fest Nachdem die künstlerische Leitung der TMGZ mit Phil Dankner seit Frühjahr 2021 interimistisch besetzt gewesen war, übernimmt nun Ute Haferburg den Posten – und zugleich die Gesamtleitung des Hauses. Andreas Faessler 20.01.2022, 18.30 Uhr

Ute Haferburg ist die neue Intendantin und zugleich Gesamtleiterin des Theater Casino Zug. Bild: PD

Auf temporärer Mandatsbasis hat Phil Dankner das Zuger Kulturhaus seit Frühling 2021 als künstlerischer Leiter geführt. Jetzt ist eine neue Vollzeit-Intendanz gefunden: Der Vorstand der Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ) und der Stiftungsrat der Stiftung Theater Casino Zug (STCZ) haben am 18. Januar Ute Haferburg als geschäftsführende Intendantin des Theater Casino Zug gewählt. Auf die Stellenausschreibung waren insgesamt rund 30 Bewerbungen eingegangen. «Mit Ute Haferburg übernimmt eine in der Schweizer und europäischen Theaterwelt erfahrene Theaterdirektorin, Kulturmanagerin und Dramaturgin die künstlerische und geschäftsführende Leitung des Hauses», schreibt die TMGZ. Ute Haferburg freue sich auf die attraktive und spannende Herausforderung.

Dass die Intendanz zugleich die Gesamtleitung des Hauses übernimmt, ist eine Neuerung. Johannes Stöckli, Präsident der Theater- und Musikgesellschaft Zug und Vizepräsident des Stiftungsrates TCZ, erläutert: «Damit ist Ute Haferburg nicht nur für alle künstlerischen, sondern auch für betriebliche Themen verantwortlich und wird in dieser Funktion von der Theater- und Musikgesellschaft Zug und der Stiftung Theater Casino Zug gemeinsam eingestellt.» Grund für diese strukturelle Anpassung sei die nachhaltige Stärkung und Pflege der Dachmarke «Theater Casino Zug». «Und es ist ein Angebot ‹alles aus einer Hand› für die Gäste des Hauses.» Mit diesem Schritt strebe man eine Vereinfachung der Prozesse an sowie eine effizientere Nutzung der vorhandenen Ressourcen im Sinne der Leistungsvereinbarungen mit Stadt und Kanton, so Johannes Stöckli. «Die Neuaufstellung erlaubt es somit, dass beide Institutionen noch enger zusammenarbeiten und Synergien optimal genutzt werden können.»

Lange praktische Erfahrung

Stöckli ist glücklich, dass mit Ute Haferburg eine Frau mit Renommee und Erfahrung für diese Aufgabe gewonnen werden konnte: «Sie hat mit ihren Vorstellungen und Ideen alle überzeugt.» Ihr Leistungsausweis in der langjährigen Führung eines vergleichbaren Hauses – das Theater Chur – in einer Stadt ähnlicher Grösse zeichne sie aus. Sowie auch ihr sehr breites Netzwerk genauso wie ihre jahrelangen Erfahrungen in der Bühnenkunst mit vielen gelungenen Projekten – national und international. «Und schliesslich auch ihre gewinnende Art», fügt Stöckli an. Stiftungsratspräsident Karl Kobelt meint dazu:

«Mit ihrer Kompetenz, Erfahrung und ihren Ideen passt sie hervorragend ins Theater Casino Zug.»

Die designierte geschäftsführende Intendantin hat gemäss TMGZ bereits mehrere Kultureinrichtungen erfolgreich geleitet. Demnach verantwortete sie von 2001 bis 2008 die Gründung und den Aufbau des Gare du Nord in Basel. Ab 2008 wirkte sie als Chefdramaturgin an der Vlaamse Opera Antwerpen, und ab 2010 war sie für zehn Jahre geschäftsführende und künstlerische Direktorin des Theaters Chur. Seit Januar 2021 ist sie Geschäftsführerin des neu gegründeten Kulturplatzes Davos. Sie ist auch Mitglied in mehreren Kulturgremien. Mit diesen Voraussetzungen verspricht Ute Haferburg weiterhin ein kulturelles Programm auf hohem Niveau mit hochkarätigen Gastspielen aus dem In- und Ausland sowie die Vernetzung und Förderung der regionalen und Schweizer Theaterszene. Sie sagt: «Das Theater Casino Zug ist von der Lage, Architektur und mit seinen vielfältigen Möglichkeiten als Ort der kulturellen und kulinarischen Begegnungen ein Traumhaus, auf das alle Zugerinnen und Zuger stolz sein können. Ich freue mich riesig, dass ich das Theater Casino Zug mit seinem grossen Potenzial in die Zukunft führen darf.»

Ute Haferburg wird ab sofort in einem kleinen Pensum die Arbeit aufnehmen und das für die Saison 22/23 vorbereitete Programm ausarbeiten. Ab 1. August 2022 wird sie sowohl die Geschäftsführung als auch die künstlerische Leitung des Theater Casino Zug voll übernehmen. Über Ute Haferburgs konkreten Ideen zu Programmation und Haus will die TMGZ zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich informieren.