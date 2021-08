Unwetter Zentralschweiz: In Zug und Wolhusen wird aufgeräumt

Zug und Wolhusen Wochen nach dem Unwetter: In der Zentralschweiz wird noch aufgeräumt Im Sommer fegten Unwetter über unsere Region und hinterliessen Schäden. Etwa bei der am Zugerbergbahn. Auch Wolhusen wurde hart getroffen. Sehen Sie im Video, wie die Aufräumarbeiten vorangehen. 25.08.2021, 09.19 Uhr

Am 25. Juli hat ein Unwetter die Talstation der Zugerbergbahn überschwemmt und das Trassee an mehreren Orten unterspült. Noch jetzt laufen die Flickarbeiten. Neben dem Trassee, welches erneuert werden muss, muss unter anderem auch das Zugseil gesäubert werden, erklärt der technische Leiter Christoph Sidler, gegenüber Pilatus Today. Danach werden auch noch die Bremsen der Zugerbergbahn getestet, bevor alles wieder in Betrieb gehen kann. Dies soll am 20. September der Fall sein.

Das Unwetter hat auch in Wolhusen gewütet. In nur zwei Tagen ist eine provisorische Sporthalle entstanden. Dies, weil die eigentliche Turnhalle vom Unwetter zerstört wurde. Der Schulleiter des Schulhaus Berghof, Lukas Brunner, hofft, dass die Sporthalle in einem Jahr wieder benutzbar ist. Bis dahin turnen die Schüler in der provisorischen Halle aus Luft.