Zug United gewinnt gegen den Titelfavoriten durch umstrittenes Tor Die Unihockeyaner zeigen sich im Topspiel der 2. Runde der NLA gegen die Grasshoppers einmal mehr als Verlängerungsspezialisten. Peter Rohner 21.09.2020, 16.00 Uhr

3:17 Minuten waren in der Verlängerung gespielt, als die Zuger jubelnd abdrehten und die GC-Spieler unzufrieden das Schiedsrichterduo bestürmten. Was war passiert? Zugs Manuel Staub war nach vorne geprescht. Er schoss den Ball Richtung Tor und traf den am zweiten Pfosten lauernden Alexander Hallén. Von dessen Stock prallte der Ball über die Linie und die Partie war zugunsten der Zuger entschieden. Nach Ansicht der Zürcher hätte der Treffer indes nicht zählen dürfen, da der Ball von Halléns Stock klar über Kniehöhe ins Tor prallte.