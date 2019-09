Zug United vor heiklen Aufgaben

In der 2. NLA-Runde reist Zug United am Samstag um 19 Uhr zu Chur.

(pr/ms/si) In der 2. NLA-Runde reist Zug United am Samstag um 19 Uhr zu Chur, das seine Auftaktpartie beim UHC Thun souverän gewann. Zwar siegten die Zuger in den letzten Duellen gegen die Bündner, doch sind die Vorzeichen in dieser Saison anders. Der Traditionsverein holte mit Iivo Pantzar jenen Trainer zurück, mit dem sie zuletzt erfolgreich waren, und sie holten gleich drei Spieler vom Schweizer Meister Wiler-Ersige: Neben Goalie Christoph Reich auch den tschechischen Internationalen Daniel Sesulka sowie den Finnen Miro Lehtinen.

Im ersten Saisonspiel demonstrierte Chur sein wiedergewonnenes Selbstvertrauen und nahm mit dem 8:5-Sieg drei Punkte aus der für Auswärtsteams stets schwer zu bespielenden Halle Mur in Thun mit. Die Zuger werden darauf aus sein, die Schmach zu tilgen, einen 5:1-Vorsprung gegen Langnau in den letzten 15 Minuten (5:6) aus der Hand gegeben zu haben.

Zugerinnen empfangen Frauenfeld

Im ersten Heimspiel der NLASaison der Frauen sind am Samstag um 15 Uhr die Red Lions Frauenfeld in der Zuger Kantihalle zu Gast. Die beiden Teams erlebten unterschiedliche Starts, auf der einen Seite die Thurgauerinnen, die gegen Winterthur 4:3 gewannen, auf der anderen Seite Zug, welches auswärts in Laupen eine 2:6-Niederlage kassierte.

Der missglückte Saisonstart soll mit einem Sieg schnellstmöglich vergessen gemacht werden. Die Zugerinnen müssen einige Gänge zulegen, um dieses Ziel zu erreichen, denn eine Leistung wie gegen Laupen wird auch gegen Frauenfeld nicht reichen. Die roten Löwinnen aus Frauenfeld zeigten in ihrem ersten Spiel, dass sie nervenstark sind und bis zur letzten Minute um jeden Millimeter auf dem Feld kämpfen. Mit dieser Einstellung waren sie in der Lage, den 4:3-Startsieg nach Hause zu bringen.