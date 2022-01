Zug Unterbruch auf Bahnstrecke Luzern – Rotkreuz Die Einschränkung dauert bis voraussichtlich 15 Uhr, wie die SBB mitteilt. 07.01.2022, 14.06 Uhr

Die Störung dauert voraussichtlich bis 15 Uhr. Bild: Luzerner Zeitung

Auf der Strecke Luzern - Rotkreuz kommt es derzeit zu Einschränkungen des Bahnverkehrs. Wie die SBB auf ihrer Website schreibt, ist der Bahnverkehr seit 13.22 Uhr unterbrochen und wird es voraussichtlich bis 15 Uhr bleiben. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Reisende von Zug nach Luzern werden gebeten, via Arth-Goldau zu fahren, während Reisende von Thalwil und Zürich HB nach Luzern via Olten reisen sollen. Es gibt ausserdem Bahnersatzfahrten: Für Luzern - Gisikon-Root sowie in die umgekehrte Richtung. (sok)