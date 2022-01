Zug Von Freuden und Leiden im Schulalltag Die Fachmittelschule Loreto begeistert mit dem Theaterstück «Dicke Luft». Martin Mühlebach 28.01.2022, 17.30 Uhr

Livia Stampfli und Philip Weber (Theater), Sonia Rocha (Tanz) und Flurin Langfranconi (Leitung und Musik) haben mit der 3. Klasse der Fachmittelschule Zug in zwölf Workshop-Sessions ein Theaterstück einstudiert, das am Donnerstagabend, 27. Januar, in der Aula des Schulhauses Loreto in Zug zur Aufführung gelangte. Dass das zahlreich erschienene Publikum und die Protagonisten auf der Bühne Schutzmasken tragen mussten, vermochte die Freude aller Beteiligten nicht zu trüben. Die Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpften mit einem Augenzwinkern in die Rollen ihrer Lehrpersonen oder sie parodierten sich selbst. Flurin Langfranconi verriet: «Wir haben das vor über 20 Jahren von Peter Schmid geschriebene Theaterstück «Dicke Luft» modernisiert und der heutigen Situation an den Schulen angepasst. Und natürlich mit viel Humor stark überspitzt.»

Die Schülerinnen und Schüler der FMS Loreto in Zug führen das Stück «Dicke Luft» auf. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

Zoffende Lehrpersonen und das fehlerhafte Verhalten der Jugendlichen, kurz gesagt – die Freuden und Leiden im Schulalltag – wurden humorvoll aufs Korn genommen. Die Lehrpersonen wurden als «alte Säcke» bezeichnet, der Geschichtslehrer gar als «Fossil». Am Morgen zu spät zur Schule gekommene Schülerinnen und Schüler, die am Abend zu lange herumgehängten und die Hausaufgaben mit der Begründung «reine Zeitverschwendung» auf der Seite liegen liessen, verunmöglichten den Lehrpersonen einen fristgerechten Beginn des Unterrichts.

Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

Ein Buch als Statussymbol

Ein Schüler, der während des Unterrichtes ausrastete, wurde von der Beratungslehrerin – gespielt von Dina Holz – verständnisvoll aufgepäppelt. Die Beratungslehrerin zeigte Verständnis für das ungebührliche Verhalten des Schülers. Es war ja die Schuld des Lehrers, der zu wenig Verständnis für das Verhalten des übermüdenden Schülers aufbrachte. Die Jugendlichen waren sich einig, dass sie ihre «hohe Intelligenz» nicht offenlegen dürfen, weil die Lehrpersonen die Schraube anziehen und «noch mehr» verlangen würden. Wichtig sei, «ein bestimmtes Ziel mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen».

Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

Als ein Lehrer seiner Klasse erklärte, dass vor 20 Jahren bis zu 30 Kinder von einer einzigen Lehrperson unterrichtet worden waren, dass von Hand mit Kreide an die Wandtafel geschrieben und dass aus Büchern gelesen wurde, fielen die staunenden Kids aus allen Wolken.

Es verwunderte nicht, dass die Schulbibliothekarin verwundert die Augen rieb, als jemand nach einem Buch fragte. Nach langem Hin und Her entschied sich die Fragestellerin fürs Buch mit dem Titel «Massaker im Leichenschauhaus». Dieses bebilderte Buch schien sich am besten als Statussymbol zu machen.

Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

Die 13. Lehrerkonferenz

Als der Schulleiter die 13. Lehrerkonferenz des laufenden Schuljahres eröffnete, musste er zuerst abwesende Lehrpersonen entschuldigen. Ein Lehrer musste auf der Baustelle arbeiten, und ein anderer hatte private Angelegenheiten zu erledigen. Verpasst haben die Abwesenden nichts. Die Konferenz drehte sich ausschliesslich um Kaugummi und die Frage, ob das Kauen gesund oder schädlich sei und ob das Kaugummikauen an der Schule restriktiv verboten sei, oder ob man das Kauen gestatten soll. Bei so «wichtigen» Themen an einer Lehrerkonferenz kann man die Eltern verstehen, die glauben, dass die Schule von früher effizienter und besser gewesen sei. Grossartige musikalische und tänzerische Einlagen rundeten das Theater ab.