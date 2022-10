Zug Hohe Schulden und Suchtprobleme: Was wusste der Zuger Regierungsrat von Beat Villigers Problemen? Der sofortige Rücktritt Beat Villigers als Regierungsrat kam überraschend. Die Politik im Kanton ging davon aus, der Sicherheitsdirektor würde seine Amtszeit trotz gesundheitlicher Probleme beenden. Hinter dem plötzlichen Rücktritt könnte aber mehr stecken. Harry Ziegler 21.10.2022, 19.00 Uhr

Wusste der Zuger Regierungsrat von den privaten Problemen des zurückgetretenen Sicherheitsdirektors Beat Villiger?

Der ehemalige Zuger Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Beat Villiger, bei seiner Wiederwahl 2018. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 7. Oktober 2018)

Der sofortige Rücktritt des Zuger Sicherheitsdirektors Beat Villiger (65) vom Mittwoch dieser Woche erscheint nun in einem anderen Licht. Die «Weltwoche» erhob am Donnerstag schwere Vorwürfe an die Person Villigers. Wussten Villiger und die Zuger Regierung von der bevorstehenden Veröffentlichung und wollten mit der Rücktrittserklärung das Schlimmste abwenden?

Beat Villigers Gesundheit ist schwer angeschlagen. Er befindet sich in einer ausserkantonalen Klinik, in der er medizinisch betreut wird. Gemäss «Weltwoche» sei der Zuger Sicherheitsdirektor nach «einem gravierenden Vorkommnis im Verkehrsbereich» in die Klinik eingetreten. Er stehe unter ständiger Beobachtung.

Beat Villiger sagt auf Anfrage unserer Zeitung: «Ich bin in der Klinik gut aufgehoben und befinde mich auf dem Weg der Besserung.» Momentan gehe es ihm zwar nicht gerade gut, er sei aber zuversichtlich. Zum Artikel in der «Weltwoche» wolle er vorderhand keine Stellung nehmen.

Schwere finanzielle Probleme

Nicht nur die Gesundheit macht Beat Villiger zu schaffen, auch seine persönlichen Finanzen scheinen zerrüttet zu sein. Sein Lohn als Regierungsrat von über 290'000 Franken sei gepfändet, und zudem habe er kürzlich eine Vorauszahlung seines 13. Monatslohns verlangt, berichtet die Wochenzeitung. Die Beschaffung von Suchtmitteln, private Bauprojekte und sein aus dem Ruder gelaufenes Privatleben hätten diese Schieflage verursacht.

Wann sich die ganze Abwärtsspirale in Villigers Leben zu drehen begann, lässt sich nicht genau eruieren. Fakt ist jedoch, dass er sich kurz vor den Gesamterneuerungswahlen 2018 zu seinem 2012 geborenen Kind bekannte, das aus einer nicht ehelichen Beziehung zu einer über 30 Jahre jüngeren Frau stammte. Mit dieser Frau war er bereits vor seinen Aussagen 2018 nicht mehr liiert, und das Kind unterstützt er laut eigenen Aussagen weiterhin.

Regierung wusste von Villigers Situation

Beat Villiger führte als Sicherheitsdirektor bis zu seiner Auszeit ab dem 5. September die Kantonspolizei, das Amt für Militär- und Zivilschutz, das Strassenverkehrsamt und die Ämter für Migration und Justizvollzug. Laut «Weltwoche» stelle sich die Frage einer möglichen Erpressbarkeit Villigers. Weiter interessiert: Was wussten die Kollegin und die Kollegen Villigers im Zuger Regierungsrat von seiner Situation?

Dass sie davon wussten, bestätigt der Zuger Landammann Martin Pfister auf Anfrage: «Ich wurde von Regierungsrat Beat Villiger als Landammann in einem persönlichen Gespräch über seine gesundheitlichen Probleme informiert. In der Folge habe ich ihm die Unterstützung des Regierungsrats zugesichert und alles Notwendige für seine Auszeit im Sinn der Gesundheit von Beat Villiger vorgekehrt. Kurz darauf wurde auch der Gesamtregierungsrat von mir darüber in Kenntnis gesetzt.»

Gelitten hat die Arbeit Villigers laut Martin Pfister jedoch nicht unter der persönlichen Situation. «Die Sitzungen des Zuger Regierungsrates fanden stets mit Regierungsrat Villiger statt. Zudem gibt es keine Hinweise, dass die Regierungsgeschäfte der Sicherheitsdirektion zu irgendeinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen wären.»

Ob der Regierungsrat von Beat Villigers Suchtproblemen oder seiner prekären finanziellen Lage gewusst hat, dazu sagt der Landammann: «Der Regierungsrat gibt zum Gesundheitszustand von Regierungsrat Beat Villiger und zu Fragen, die nicht seine Amtsführung betreffen, keine Auskünfte. Er respektiert die Privatsphäre von Regierungsrat Villiger.» Primär stehe die Fürsorge für einen Kollegen im Zentrum, so Pfister.

Nicht gewusst habe der Regierungsrat allerdings davon, dass Beat Villiger eine Vorauszahlung seines 13. Monatslohns verlangt hatte.

Die Sicherheitsdirektion wurde überprüft

Den Entscheid, per sofort zurückzutreten, habe Beat Villiger selber getroffen. Gemäss seinem Rücktrittsschreiben habe er sich in Absprache mit seinen Ärzten zu diesem Schritt entschieden. «Es gab für den Regierungsrat keinen Grund, Beat Villiger den Rücktritt nahezulegen.»

Und: «Im Fall einer Notwendigkeit hätte ihm der Regierungsrat nur die Aufgaben, die Dossiers seiner Direktion entziehen können», erklärt der Landammann. «Der Regierungsrat beauftragte jedoch den stellvertretenden Sicherheitsdirektor, die Amtsgeschäfte der Sicherheitsdirektion zu überprüfen. Dieser Auftrag erfolgte mit dem Ziel, eine korrekte und vollständige Amtsübergabe für die neue Legislatur vorbereiten zu können.»

Auch vor dem Hintergrund, dass ab Januar die Sicherheitsdirektion eine neue politische Führung erhält, sei sie überprüft worden. «Die Überprüfung der Direktionsgeschäfte, unter anderem durch die Finanzkontrolle in der Sicherheitsdirektion, kam zum Schluss, dass die Amtsgeschäfte ordnungsgemäss geführt wurden», sagt Martin Pfister.