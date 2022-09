Stadt Zug Wegen möglicher Strommangellage: Eröffnung des Ausseneisfeldes der Bossard-Arena wird verschoben Das Eisfeld hätte am 8. Oktober eröffnet werden sollen. Wann und ob es in dieser Saison überhaupt dazu kommt, ist gemäss den Verantwortlichen nicht sicher. 21.09.2022, 10.40 Uhr

Das Eisfeld bei der Bossard-Arena erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Stefan Kaiser (20. Oktober 2011)

In Anbetracht der aktuellen Situation und im Hinblick auf eine mögliche Strommangellage könne das Ausseneisfeld nicht wie geplant am Samstag, 8. Oktober, eröffnet werden. Das schreibt Daniel Wiederkehr, Betriebsleiter der Kunsteisbahn Zug AG, in einer Mitteilung.